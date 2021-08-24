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Что можно купить к 1 сентября со скидкой до 320 рублей?
24.08.2021 15:15 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Скидка по промокоду «Школа» распространяется на смарт-часы, беспроводные наушники, фитнес-браслеты и портативные колонки в салонах мобильного оператора МТС.
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Скидка по промокоду «Школа» распространяется на смарт-часы, беспроводные наушники, фитнес-браслеты и портативные колонки.
С максимальной скидкой до 320 рублей предлагаются смарт-часы Apple Watch Series 5 с диаметром корпуса 40 мм. Теперь они стоят 999 рублей. А детские смарт-часы Elari KidPhone 4G можно купить за 159 рублей, сэкономив при этом 120 рублей.
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live с учетом скидки предлагаются за 419 рублей, а портативная колонка Яндекс.Станция - за 380 рублей с экономией в 79 рублей.
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Скидка по промокоду «Школа» распространяется на смарт-часы, беспроводные наушники, фитнес-браслеты и портативные колонки в салонах мобильного оператора МТС.
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