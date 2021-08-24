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Что можно купить к 1 сентября со скидкой до 320 рублей?

24.08.2021 15:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Скидка по промокоду «Школа» распространяется на смарт-часы, беспроводные наушники, фитнес-браслеты и портативные колонки в салонах мобильного оператора МТС.

Чтобы воспользоваться скидкой в рамках акции «Промокод для смарт-устройств», нужно сообщить работнику салона связи промокод «Школа» или ввести его в поле комментария на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Еще одно условие - подписки на Telegram-канал МТС на момент совершения покупки. Об этом нужно тоже сообщить

Скидка по промокоду «Школа» распространяется на смарт-часы, беспроводные наушники, фитнес-браслеты и портативные колонки.

С максимальной скидкой до 320 рублей предлагаются смарт-часы Apple Watch Series 5 с диаметром корпуса 40 мм. Теперь они стоят 999 рублей. А детские смарт-часы Elari KidPhone 4G можно купить за 159 рублей, сэкономив при этом 120 рублей.

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live с учетом скидки предлагаются за 419 рублей, а портативная колонка Яндекс.Станция - за 380 рублей с экономией в 79 рублей.

Примите участие в акции «Промокод для смарт-устройств и приобретайте гаджеты со скидкой как единым платежом, так в рассрочку.

Полный список гаджетов, доступных со скидкой по акции – здесь.

 
 
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Скидка по промокоду «Школа» распространяется на смарт-часы, беспроводные наушники, фитнес-браслеты и портативные колонки в салонах мобильного оператора МТС.
 
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