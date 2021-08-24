Источник материала: БT

Кроме зерновых, осенью ожидается и хороший урожай кукурузы. Все вместе (а для Минской области это 2 миллиона тонн) - основа стабильной работы мясо-молочных предприятий, в том числе и по производству продукции на экспорт. Над диверсификацией рынков работают и предприятия центрального региона. Так, агрокомбинат "Снов" предлагает более 300 наименований мясных изделий и консервов, многие из них ценятся и в среднеазиатских странах.

Дмитрий Аверин, заместитель начальника мясоперерабатывающего производства агрокомбината "Снов":

Мы имеем большой опыт работы не только на белорусском рынке, но и на рынках Российской Федерации и Украины. Есть опыт работы с Казахстаном. А сегодня подготовили ряд предложений для Республики Узбекистан и готовы выходить на этот рынок. Мы используем только натуральное охлажденное сырье, которое мы получаем на фермах и комплексах СПК агрокомбината "Снов". То есть у нас сырье всегда свежее, и это один из залогов успеха.

Агрокомбинат "Снов" из Несвижского района на этой неделе отмечает юбилей. Флагману белорусского агропромышленного комплекса 70. Сегодня здесь трудятся почти 2 тысячи человек.





Читайте также: