ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Агрокомбинат "Снов" отмечает юбилей - агропромышленному комплексу 70

24.08.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Кроме зерновых, осенью ожидается и хороший урожай кукурузы. Все вместе (а для Минской области это 2 миллиона тонн) - основа стабильной работы мясо-молочных предприятий, в том числе и по производству продукции на экспорт. Над диверсификацией рынков работают и предприятия центрального региона. Так, агрокомбинат "Снов" предлагает более 300 наименований мясных изделий и консервов, многие из них ценятся и в среднеазиатских странах.

Дмитрий Аверин, заместитель начальника мясоперерабатывающего производства агрокомбината "Снов":

Мы имеем большой опыт работы не только на белорусском рынке, но и на рынках Российской Федерации и Украины. Есть опыт работы с Казахстаном. А сегодня подготовили ряд предложений для Республики Узбекистан и готовы выходить на этот рынок. Мы используем только натуральное охлажденное сырье, которое мы получаем на фермах и комплексах СПК агрокомбината "Снов". То есть у нас сырье всегда свежее, и это один из залогов успеха.

Агрокомбинат "Снов" из Несвижского района на этой неделе отмечает юбилей. Флагману белорусского агропромышленного комплекса 70. Сегодня здесь трудятся почти 2 тысячи человек.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме зерновых, осенью ожидается и хороший урожай кукурузы. Все вместе (а для Минской области это 2 миллиона тонн) - основа стабильной работы мясо-молочных...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В лидерах по намолоту в центральном регионе - Копыльский и Несвижский, Минский и Слуцкий районы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by