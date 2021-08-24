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В лидерах по намолоту в центральном регионе - Копыльский и Несвижский, Минский и Слуцкий районы

24.08.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Жатва-2021 завершается: у хлеборобов Минской области остается около 5 % золотых полей - это преимущественно северные хозяйства. Так, в закромах центрального региона - более 1 миллиона 600 тысяч тонн нового урожая. В лидерах по намолоту - Копыльский и Несвижский, Минский и Слуцкий районы. Они превзошли стотысячный рубеж. Средняя урожайность зерновых - более 35 центнеров с гектара. Есть в сезоне и "хлебные рекордсмены".

Площади под озимые для будущего урожая увеличили - это более 350 тысяч гектаров. Прирастут и рапсовые поля: в центральном регионе завершается сев этой культуры.


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Жатва-2021 завершается: у хлеборобов Минской области остается около 5 % золотых полей - это преимущественно северные хозяйства. Так, в закромах центрального региона -...
 
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