В лидерах по намолоту в центральном регионе - Копыльский и Несвижский, Минский и Слуцкий районы

Источник материала: БT

Жатва-2021 завершается: у хлеборобов Минской области остается около 5 % золотых полей - это преимущественно северные хозяйства. Так, в закромах центрального региона - более 1 миллиона 600 тысяч тонн нового урожая. В лидерах по намолоту - Копыльский и Несвижский, Минский и Слуцкий районы. Они превзошли стотысячный рубеж. Средняя урожайность зерновых - более 35 центнеров с гектара. Есть в сезоне и "хлебные рекордсмены".

Площади под озимые для будущего урожая увеличили - это более 350 тысяч гектаров. Прирастут и рапсовые поля: в центральном регионе завершается сев этой культуры.





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