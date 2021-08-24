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МТЗ поставит на Кубу 260 тракторов

24.08.2021 17:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТЗ поставит на Кубу 260 тракторов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского тракторного завода.

"Нам удалось выстроить прямую схему взаимодействия, исключив риск того, что сделка может не состояться. По одному договору получен аккредитив, остальные подписаны на условиях стопроцентной предоплаты. Часть машин включена в план производства августа, часть - сентября. Если все пройдет без сбоев, до конца следующего месяца планируем эти контракты закрыть", - сказала заместитель начальника управления маркетинг-центра по работе на рынках Европы, Америки и Африки Лолитта Снитко.

В прошлом году поставок тракторов BELARUS на Кубу не было.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав "МТЗ-Холдинга" кроме МТЗ входят 10 предприятий, создано более 20 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Часть машин включена в план производства августа, часть - сентября. Если все пройдет без сбоев, до конца следующего месяца планируем эти контракты закрыть", -...
 
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