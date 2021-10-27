Минфин пояснил причины предлагаемой отмены налоговой льготы для владельцев квартир

Источник материала: БелТА

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко пояснил причины предлагаемой отмены налоговой льготы для владельцев квартир во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА на тему "Новый проект Налогового кодекса: каких изменений ждать белорусам".

"Одно из заметных изменений, которое предлагается по новому проекту Налогового кодекса, - отмена льготы по налогу на недвижимость в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Это связано с необходимостью установить равные условия налогообложения имущества физических лиц. Сейчас у нас физлица - владельцы индивидуального жилья являются плательщиками налога на недвижимость, а владельцы квартир в многоквартирных жилых домах его не платят. Эта налоговая льгота пришла еще с тех времен, когда был государственный жилой фонд. Сейчас он уже в частной собственности, в основном приватизирован, но, тем не менее, требует бюджетных затрат по обслуживанию. В частности, за счет средств местных бюджетов меняются лифты в жилом секторе, принимаются меры по благоустройству придомовых территорий. Поэтому в целях выравнивания налоговой нагрузки между гражданами и повышения ресурсной базы местных бюджетов предлагается эту льготу отменить", - сказал Дмитрий Кийко.

Льгота сохраняется для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста (или имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста), признанных недееспособными, проходящих альтернативную службу, а также инвалидов I и II группы, несовершеннолетних детей, членов многодетных семей, военнослужащих срочной военной службы, участников Великой Отечественной войны и иных лиц, имеющих право на льготное налогообложение в соответствии с законом "О ветеранах". "Я бы хотел отметить, что пакет льгот для социально уязвимых категорий граждан предлагается даже расширить. Сегодня собственники индивидуального жилья из уязвимых категорий могут использовать льготу, если с ними совместно не проживают трудоспособные лица. Это условие мы предлагаем отменить, чтобы владельцу квартиры из уязвимой категории была в любом случае предоставлена льгота", - проинформировал первый замминистра.

Подлежащая к уплате сумма налога на недвижимость в отношении жилых помещений определяется исходя из расчетной стоимости 1 кв.м типового капитального строения (здания, сооружения) на 1 января, общей площади жилого помещения и ставки налога в размере 0,1%. "Если взять Минск, то по стандартной двухкомнатной квартире цена вопроса в год составляет порядка Br48, в районных центрах - Br27. Но все будет происходить поэтапно, чтобы реализовать комплекс мер по совершенствованию администрирования взимания этого платежа. В следующем году, если эта мера будет принята, нужно будет внести авансовый платеж в размере 50%, а уже в 2023 году доплатить оставшуюся сумму", - пояснил Дмитрий Кийко.-0-