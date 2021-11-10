ЕЭК приняла рекомендацию по развитию в ЕАЭС кооперации в авиастроении

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10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию по развитию в Евразийском экономическом союзе кооперации в авиастроении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Документом определены основные направления взаимодействия. "Речь идет о производстве авиационной техники, комплектующих и сопутствующей продукции в союзных государствах с учетом приоритетных направлений развития национальных экономик в целях импортозамещения и обеспечения экономической и технологической безопасности стран ЕАЭС, - пояснили в ЕЭК. - Рекомендовано вовлекать в кооперационные цепочки производителей государств союза для совместного изготовления инновационных, перспективных и высокотехнологичных товаров".

"Знаковая часть документа - единый перечень промышленных предприятий стран Евразийского экономического союза, готовых участвовать в реализации совместных кооперационных проектов в гражданском авиастроении, - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. - Перечень сформирован на основании данных, предоставленных уполномоченными органами государств союза о производимых предприятиями товарах, а также реквизитов и контактной информации компаний. Этот документ может стать катализатором для реализации совместных кооперационных проектов, а также помочь созданию в союзе цепочек добавленной стоимости".

Единый перечень будет опубликован на официальном сайте Евразийского экономического союза. Документ будет постоянно дополняться.

Коллегия ЕЭК также одобрила и направила на рассмотрение в вышестоящие органы союза согласованный со сторонами проект плана мероприятий (дорожной карты) по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах ЕАЭС на 2021-2025 годы. "Дорожная карта предполагает формирование евразийской технологической платформы "Гражданское авиастроение", решение вопросов финансирования проектов и развития академической мобильности, совершенствование нормативно-правовой базы государств ЕАЭС в этой области, проведение большой аналитической работы. Ключевая задача - формирование в ЕАЭС кооперационных цепочек предприятий - производителей авиакомпонентов", - отметили в ЕЭК.

Высший Евразийский экономический совет в декабре 2020 года поставил задачу расширить промышленную кооперацию государств ЕАЭС в области авиастроения и создать комиссию по импортозамещению в высокотехнологичных отраслях промышленности, включая авиационную промышленность.-0-