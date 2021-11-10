Минский КСИ впервые начал поставлять на экспорт пенополистирольные плиты

Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие холдинга "Белорусская цементная компания" - филиал №3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод" - впервые начало поставлять на экспорт пенополистирольные плиты. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЦК.

"В октябре 2021 года Минский КСИ впервые наладил отгрузку на экспорт пенополистирольных теплоизоляционных плит. Всего за месяц на экспорт реализовано пенопласта более чем на 17,8 тыс. евро", - говорится в сообщении.

В целом объемы производства в филиале за январь-сентябрь выросли на 30% к уровню 2020 года, а объем реализации - на 36%.

Минский комбинат силикатных изделий образован в 1895 году и в настоящее время является крупнейшим в Беларуси производителем строительных и теплоизоляционных материалов. Пройдя множество этапов роста, модернизации и реконструкции, предприятие превратилось из простого завода по производству красного глиняного кирпича в одного из крупнейших многопрофильных производителей строительных материалов в стране. В настоящее время в ассортименте выпускаемой продукции около 100 различных наименований изделий.-0-