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«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

15.11.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Военное» кладбище находится рядом с площадью Победы и является одним из самых старых в городе. Первые захоронения начали проводить там еще в 1840-х годах. Тогда территория прилегала к военному госпиталю. С годами кладбище расширялось: там появились могилы участников минского подпольного движения, братские могилы солдат Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. На «Военном» похоронены Якуб Колас, Янка Купала, Кузьма Чорный и другие значимые личности. А еще кладбище со всех сторон окружено жилыми домами, и Realt решил спросить у местных, каково это - жить в десятке метров от могил.

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

В ноябре кладбище сливается с увядающей природой. На общем фоне облысевших деревьев памятники напоминают стволы или ветки, а некоторые и вовсе выглядят как комля дерева с обрубленными сучьями. Желтые листья местами закрывают ограды так, что сквозь них еле видны лепестки искусственных цветов. 

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска
«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

На участке в чуть больше 4 га насчитывается около 3000 захоронений. Тут есть могилы, которым больше 150 лет. В середине прошлого века кладбище было закрыто, но на некоторых памятниках проскакивают и более поздние даты.

Кладбище окружают больше 10 домов вдоль трамвайных путей и улиц Козлова,  Михайлова, Краснозвездной, Берестянской. 

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска
«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска
«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

На балконе второго этажа дома, что выходит на кладбище со стороны Михайлова, мы заметили Антона. Молодой человек говорит, что его такой вид совершенно не пугает. Ему, наоборот, нравится.

- Все зависит от отношения человека. Для меня это в первую очередь памятник, а не кладбище. Мы жили на Козлова, тоже напротив кладбища, но из-за машин и трамваев, ремонта дороги постоянно было шумно. Район нравится, поэтому нашли квартиру в этом доме. Здесь тихо, а по утрам и вечерам в церкви поют.

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

Улицу, что идет с левой стороны от кладбища, назвали в честь Бориса Михайлова. Он погиб в боях под Минском 3 июля 1944 года, за что и получил звание Героя Советского Союза. В доме №1 висят еще две мемориальные доски.  В нем жили белорусский поэт Анатолий Гречаников и народный артист СССР Геннадий Титович. 

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

Во дворе дома мы встретили женщину, которая делала фотографии балкона с эстетичным видом. 

- Несколько лет назад администрация Советского района попросила поучаствовать в конкурсе на лучший балкон. Сейчас больше для себя делаю, выкладываю в интернете фотографии, - рассказывает о своем небольшом хобби Татьяна.

Она уже 27 лет живет с семьей в квартире того самого музыковеда Геннадия Титовича. Он был дедушкой ее мужа.

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска
«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

То, что каждый день ей приходится проходить мимо могил, женщину не беспокоит.

- Даже жалко, что окна не выходят к кладбищу. Там спокойно так, еще и церковь стоит. У нас на нем прадед похоронен. Больше дискомфорта получаем от трамваев. Так шумно, что невозможно спать в комнатах, которые выходят на дорогу.

В целом же Татьяна районом довольна - «центр все-таки». Единственное, чего не хватает, так это нормальной детской площадки во дворе.

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

- Мне уже столько лет, что я не боюсь кладбища, - признается Любовь, которая живет в этом же доме с 1978 года. - Мы разменялись с родителями, когда были молодыми. Приехали сюда в коммуналку и жили с соседом 7 лет. После он получил квартиру, а мы остались. 

Женщина вспоминает, что когда была в 6 классе, как-то случайно забрела в этот район. Тогда смотрела на свой будущий дом и удивлялась, как люди могут жить около кладбища.

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска
«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

- Чужого кладбища я боюсь, а этого - нет. Оно уже стало таким родным.  Возможно, влияет и то, что оно давно закрыто. К этому виду привыкаешь, хотя я по-прежнему не представляю, как это моя соседка каждый день смотрит на могилы. А она, в свою очередь, не понимает, как я живу в таком шуме от трамваев. 

Любовь говорит, что мысли продать квартиру у нее все же возникали. Они хотели купить жилье в новом доме, что построили во дворах, но квадратный метр оказался дороже, чем в их сталинке. 

- У нас в подъезде практически все квартиры сдаются. Больше тех, кто снимает на долговременный срок, а раньше было востребована аренда на сутки, - рассказывает женщина. - Думали и над другим районом, подальше от трамвайных путей, чтобы было тихо и зелено вокруг, но что-то все равно не то. Здесь другая транспортная инфраструктура, ЦУМ, Комаровский рынок рядом, до стелы пешком дойти можно. 

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

Во дворе домов на улице Козлова встречаем Марину. Женщина говорит, что, когда покупала квартиру, то кладбище даже не заметила. 

- Совершенно спокойно живу здесь 18 лет, но я его не вижу, хотя окна выходят на сторону «Военного». С квартиры открывается вид на деревья, церковь. Когда покупала квартиру, и мысли не было, что это кладбище.

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

Петр тоже уверяет, что смущать кладбище не может. А если кому-то не нравится, его все равно не уберут. Мужчина живет в одном из домов уже больше 30 лет.

- Нужно бояться живых, а не мертвых, - говорит мужчина. - Я иногда прихожу в церковь свечку поставить. К кладбищу всегда нужно относится как к памятнику, а к этому - тем более. Мы живем не у самого страшного места, например, как деревня Хатынь. Здесь никого не убивали и не сжигали. Тут похоронены люди, которые боролись за Минск.

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

Православную церковь имени Александра Невского, что находится на территории кладбища, начали строить в 1886 году. За столько лет она почти не изменила свой внешний облик. Храм решили построить в честь солдат, которые погибли в русско-турецкой войне. В церкви хранится мемориальная доска, на которой написаны имена больше ста белорусов, погибших при осаде Плевны, а за алтарной стеной находится их братская могила. 

Недалеко от двухэтажных домов по улице Краснозвездной встречаем Дениса. Мужчина - художник. Он приехал из Москвы, чтобы выполнить работу по росписи церкви. Говорит, что уже через месяц можно будет посмотреть на результат.

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска
«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

Катерина живет в доме №14 по улице Козлова. Она купила квартиру здесь 5 лет назад. Изо всех ее окон видно кладбище. Выбор в пользу покупки жилья в этом доме пришлось сделать в первую очередь из-за любви к сталинкам.

- У меня высокие потолки и толстые стены, да еще и центр города. Кладбище совсем не пугало, я не суеверная. Зато его никто уже точно не уберет и не застроит многоэтажными панельками.

Девушка вспоминает, что на работе как-то проводили конкурс «Самый депрессивный вид из окна». 

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска
Фото, которое Катерина предоставила для конкурса

- Тогда стояла поздняя осень: опали листья,  всё вокруг было серое-серое. В общем, мой вид с серым кладбищем победил с огромным отрывом.

Катерина уверена, что жизнь рядом с кладбищем никак не сказывается на настроении. Из-за огромного количества деревьев и кустов с ее этажа крестов и памятников не видно. Зимой все покрыто снегом и кладбище напоминает парк. Меланхоличное настроение появляется только осенью, но, как признается девушка, намного депрессивнее выглядит грязь и мусорные баки. 

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска
Вид из окон героини
«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

К самому кладбищу Екатерина относится, как к мемориальному памятнику. Говорит, что такого мнения придерживаются и многие местные жители. Она вспоминает, что в прошлом году во время протестов люди убегали от силовиков через кладбище и кричали: «На могилы не наступать! Не топтаться по могилам!».

«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска
«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

Поздним вечером кое-где в квартирах загораются лампочки, но их так мало, что издалека путаешь с уличными фонарями. Из церкви доносится пение хора, и в глубине двухэтажных построек звук такой же четкий, как и у дверей храма. Кажется, тишина и спокойствие, словно туман, обволокли прилегающие улочки. И только проезжающие трамваи и сильный аромат ванильных булочек из печей хлебозавода отвлекают от этого умиротворения.  

 
Теги: Минск
 
 
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«Военное» кладбище находится рядом с площадью Победы и является одним из самых старых в городе. Первые захоронения начали проводить там еще в 1840-х годах....
 
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