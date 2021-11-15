«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска

Во дворе дома мы встретили женщину, которая делала фотографии балкона с эстетичным видом.

- Несколько лет назад администрация Советского района попросила поучаствовать в конкурсе на лучший балкон. Сейчас больше для себя делаю, выкладываю в интернете фотографии, - рассказывает о своем небольшом хобби Татьяна.

Она уже 27 лет живет с семьей в квартире того самого музыковеда Геннадия Титовича. Он был дедушкой ее мужа.