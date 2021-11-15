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«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска
15.11.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Военное» кладбище находится рядом с площадью Победы и является одним из самых старых в городе. Первые захоронения начали проводить там еще в 1840-х годах. Тогда территория прилегала к военному госпиталю. С годами кладбище расширялось: там появились могилы участников минского подпольного движения, братские могилы солдат Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. На «Военном» похоронены Якуб Колас, Янка Купала, Кузьма Чорный и другие значимые личности. А еще кладбище со всех сторон окружено жилыми домами, и Realt решил спросить у местных, каково это - жить в десятке метров от могил.
На участке в чуть больше 4 га насчитывается около 3000 захоронений. Тут есть могилы, которым больше 150 лет. В середине прошлого века кладбище было закрыто, но на некоторых памятниках проскакивают и более поздние даты.
Кладбище окружают больше 10 домов вдоль трамвайных путей и улиц Козлова, Михайлова, Краснозвездной, Берестянской.
На балконе второго этажа дома, что выходит на кладбище со стороны Михайлова, мы заметили Антона. Молодой человек говорит, что его такой вид совершенно не пугает. Ему, наоборот, нравится.
- Все зависит от отношения человека. Для меня это в первую очередь памятник, а не кладбище. Мы жили на Козлова, тоже напротив кладбища, но из-за машин и трамваев, ремонта дороги постоянно было шумно. Район нравится, поэтому нашли квартиру в этом доме. Здесь тихо, а по утрам и вечерам в церкви поют.
Улицу, что идет с левой стороны от кладбища, назвали в честь Бориса Михайлова. Он погиб в боях под Минском 3 июля 1944 года, за что и получил звание Героя Советского Союза. В доме №1 висят еще две мемориальные доски. В нем жили белорусский поэт Анатолий Гречаников и народный артист СССР Геннадий Титович.
Во дворе дома мы встретили женщину, которая делала фотографии балкона с эстетичным видом.
- Несколько лет назад администрация Советского района попросила поучаствовать в конкурсе на лучший балкон. Сейчас больше для себя делаю, выкладываю в интернете фотографии, - рассказывает о своем небольшом хобби Татьяна.
Она уже 27 лет живет с семьей в квартире того самого музыковеда Геннадия Титовича. Он был дедушкой ее мужа.
То, что каждый день ей приходится проходить мимо могил, женщину не беспокоит.
- Даже жалко, что окна не выходят к кладбищу. Там спокойно так, еще и церковь стоит. У нас на нем прадед похоронен. Больше дискомфорта получаем от трамваев. Так шумно, что невозможно спать в комнатах, которые выходят на дорогу.
В целом же Татьяна районом довольна - «центр все-таки». Единственное, чего не хватает, так это нормальной детской площадки во дворе.
- Мне уже столько лет, что я не боюсь кладбища, - признается Любовь, которая живет в этом же доме с 1978 года. - Мы разменялись с родителями, когда были молодыми. Приехали сюда в коммуналку и жили с соседом 7 лет. После он получил квартиру, а мы остались.
Женщина вспоминает, что когда была в 6 классе, как-то случайно забрела в этот район. Тогда смотрела на свой будущий дом и удивлялась, как люди могут жить около кладбища.
- Чужого кладбища я боюсь, а этого - нет. Оно уже стало таким родным. Возможно, влияет и то, что оно давно закрыто. К этому виду привыкаешь, хотя я по-прежнему не представляю, как это моя соседка каждый день смотрит на могилы. А она, в свою очередь, не понимает, как я живу в таком шуме от трамваев.
Любовь говорит, что мысли продать квартиру у нее все же возникали. Они хотели купить жилье в новом доме, что построили во дворах, но квадратный метр оказался дороже, чем в их сталинке.
- У нас в подъезде практически все квартиры сдаются. Больше тех, кто снимает на долговременный срок, а раньше было востребована аренда на сутки, - рассказывает женщина. - Думали и над другим районом, подальше от трамвайных путей, чтобы было тихо и зелено вокруг, но что-то все равно не то. Здесь другая транспортная инфраструктура, ЦУМ, Комаровский рынок рядом, до стелы пешком дойти можно.
Во дворе домов на улице Козлова встречаем Марину. Женщина говорит, что, когда покупала квартиру, то кладбище даже не заметила.
- Совершенно спокойно живу здесь 18 лет, но я его не вижу, хотя окна выходят на сторону «Военного». С квартиры открывается вид на деревья, церковь. Когда покупала квартиру, и мысли не было, что это кладбище.
Петр тоже уверяет, что смущать кладбище не может. А если кому-то не нравится, его все равно не уберут. Мужчина живет в одном из домов уже больше 30 лет.
- Нужно бояться живых, а не мертвых, - говорит мужчина. - Я иногда прихожу в церковь свечку поставить. К кладбищу всегда нужно относится как к памятнику, а к этому - тем более. Мы живем не у самого страшного места, например, как деревня Хатынь. Здесь никого не убивали и не сжигали. Тут похоронены люди, которые боролись за Минск.
Православную церковь имени Александра Невского, что находится на территории кладбища, начали строить в 1886 году. За столько лет она почти не изменила свой внешний облик. Храм решили построить в честь солдат, которые погибли в русско-турецкой войне. В церкви хранится мемориальная доска, на которой написаны имена больше ста белорусов, погибших при осаде Плевны, а за алтарной стеной находится их братская могила.
Недалеко от двухэтажных домов по улице Краснозвездной встречаем Дениса. Мужчина - художник. Он приехал из Москвы, чтобы выполнить работу по росписи церкви. Говорит, что уже через месяц можно будет посмотреть на результат.
Катерина живет в доме №14 по улице Козлова. Она купила квартиру здесь 5 лет назад. Изо всех ее окон видно кладбище. Выбор в пользу покупки жилья в этом доме пришлось сделать в первую очередь из-за любви к сталинкам.
- У меня высокие потолки и толстые стены, да еще и центр города. Кладбище совсем не пугало, я не суеверная. Зато его никто уже точно не уберет и не застроит многоэтажными панельками.
Девушка вспоминает, что на работе как-то проводили конкурс «Самый депрессивный вид из окна».
- Тогда стояла поздняя осень: опали листья, всё вокруг было серое-серое. В общем, мой вид с серым кладбищем победил с огромным отрывом.
Катерина уверена, что жизнь рядом с кладбищем никак не сказывается на настроении. Из-за огромного количества деревьев и кустов с ее этажа крестов и памятников не видно. Зимой все покрыто снегом и кладбище напоминает парк. Меланхоличное настроение появляется только осенью, но, как признается девушка, намного депрессивнее выглядит грязь и мусорные баки.
Поздним вечером кое-где в квартирах загораются лампочки, но их так мало, что издалека путаешь с уличными фонарями. Из церкви доносится пение хора, и в глубине двухэтажных построек звук такой же четкий, как и у дверей храма. Кажется, тишина и спокойствие, словно туман, обволокли прилегающие улочки. И только проезжающие трамваи и сильный аромат ванильных булочек из печей хлебозавода отвлекают от этого умиротворения.
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«Я выиграла конкурс на самый депрессивный вид из окна». Как живется в домах прямо у кладбища в центре Минска
«Военное» кладбище находится рядом с площадью Победы и является одним из самых старых в городе. Первые захоронения начали проводить там еще в 1840-х годах....
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