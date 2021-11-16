«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

По пути знакомимся с Екатериной. Она с семьей переехала в Сокол несколько лет назад. До этого жила в Минске на улице Чкалова. Квартиру построили как нуждающиеся.

- Все нравится тут. Главное - лес рядом, речка. Детям здесь вообще классно. Есть где погулять и главное – спокойно и не страшно отпускать. Машин мало, да и безопасно. Школа пока не переполнена, правда, уже есть вторая смена. Единственный момент – поликлиника. Тут в амбулатории есть терапевты, педиатры, гинеколог и стоматолог, можно пройти физиопроцедуры и сдать анализы. А вот к остальным специалистам нужно ехать в поликлинику на Воронянского. На обычном транспорте это займет около часа. В остальном мы уже привыкли. Честно говоря, возвращаешься из Минска и понимаешь: здесь даже воздух другой. Дышать легче! Можно так прогуляться, можно проехать дальше к Волме – там несколько детских лагерей и оздоровительных центров. Есть и веревочный городок, и баня, и бассейны. Я сюда переезжать не боялась, но многие и отказывались.

На работу Екатерина ездит в Минск, но говорит, что некоторые работают и поблизости. Рядом – Национальный аэропорт и индустриальный парк «Великий камень».