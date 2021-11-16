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«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
16.11.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске есть район, который будто бы отселили из общего коттеджа в гостевой домик. Речь идет о Соколе, который хоть и находится в 20 километрах от столицы, но является полноправной частью Октябрьского района. В этом году тут начали возводить целый квартал для нуждающихся минчан. Мы съездили в Сокол и узнали, каково это жить в столице, но быть окруженным сосновыми лесами и реками.
От многоэтажных «домов будущего» до таунхаусов
До Сокола из Минска ведет сначала Партизанский проспект, а потом широкие трассы М4 и МКАД-2. За окнами мелькают производства, заправки, леса и деревни, но происходит чудо - и мы вновь оказываемся в Минске. Перед нами – бывший поселок Сокол, построенный в 1983 году для проживания работников аэропорта Минск-2. Первоначально Сокол даже планировали сделать закрытым для посторонних, но потом передумали и в 2000-м году включили в состав Минска. Сейчас в Соколе проживает более 7 тысяч человек. Помимо летчиков и стюардесс, тут давно уже обитают обычные минчане, переехавшие сюда в поисках более доступного и дешевого жилья.
Прямо на въезде в Сокол видим необычный указатель. Ой, да это же город будущего, а точнее – амбициозный проект «Дом Парк», о котором мы
Интересно, что экспериментальные дома будущего уже обозначены на "Яндекс. Карте" в качестве строящихся. В реальности же на выделенном под стройку поле еще ничего нет. Ни домов, ни техники. На сайте жилого комплекса стройку обещают начать уже в этом году. Сдать ЖК, состоящий из 12 домов, 450 квартир, зеленых аллей и фонтанов должны в 2023-м. Что ж, через 2 года посмотрим, появится ли тут город будущего.
Заезжаем в Сокол и сразу же отмечаем хорошее состояние микрорайона и жилого фонда. Многоэтажные дома (всего их тут около 20) и примыкающие к ним дворы выглядят аккуратными и ухоженными. Никаких тебе отваливающихся штукатурок, поломанных каруселей или разбросанного мусора. Вокруг - зеленые газоны, вполне себе столичные клумбы, хорошие тротуары.
Весь Сокол условно можно разделить на две части: тут мирно соседствуют многоэтажная и частная застройки. Вся же инфраструктура бывшего поселка расположена ровно по центру. Здесь и амбулатория, и почта, и ЖРЭУ с паспортистами, и сразу два больших супермаркета («Евроопт» и «Корона»). В здании, похожем на дом быта, также находим несколько мелких магазинов и сферу услуг (парикмахерская и т.д.). Еще одна точка притяжения жителей района - баня с небольшим кафе. Она расположена сразу на въезде.
По пути знакомимся с Екатериной. Она с семьей переехала в Сокол несколько лет назад. До этого жила в Минске на улице Чкалова. Квартиру построили как нуждающиеся.
- Все нравится тут. Главное - лес рядом, речка. Детям здесь вообще классно. Есть где погулять и главное – спокойно и не страшно отпускать. Машин мало, да и безопасно. Школа пока не переполнена, правда, уже есть вторая смена. Единственный момент – поликлиника. Тут в амбулатории есть терапевты, педиатры, гинеколог и стоматолог, можно пройти физиопроцедуры и сдать анализы. А вот к остальным специалистам нужно ехать в поликлинику на Воронянского. На обычном транспорте это займет около часа. В остальном мы уже привыкли. Честно говоря, возвращаешься из Минска и понимаешь: здесь даже воздух другой. Дышать легче! Можно так прогуляться, можно проехать дальше к Волме – там несколько детских лагерей и оздоровительных центров. Есть и веревочный городок, и баня, и бассейны. Я сюда переезжать не боялась, но многие и отказывались.
На работу Екатерина ездит в Минск, но говорит, что некоторые работают и поблизости. Рядом – Национальный аэропорт и индустриальный парк «Великий камень».
Вообще дома для нуждающихся минчан в Соколе строят уже давно. К примеру, прямо сейчас в районе идут три стройки.
Так, многоквартирный дом от Минского домостроительного комбината растет в самом топовом месте микрорайона – в центральной части, через дорогу от супермаркета «Корона». Сейчас тут стартует стройка 11-этажного жилого дома на 4 подъезда и 160 квартир. Его особенность - встроенная медицинская амбулатория. Квартиры здесь будут сдаваться с полной отделкой и предназначаться в основном для многодетных семей. Стоимость «квадрата» уже озвучена - 1850 белорусских рублей. Сдать дом обещают в конце 2022 года.
Идем дальше и встречаем внутри квартала вот такой необычный дом - это «таунхаус» 1998 года постройки. Квартиры здесь - двух-трехуровневые и имеют отдельные входы. Правда, своей территории и особенного благоустройства у блокированного дома нет – издалека его даже можно принять за какой-то офис. Кстати, одна квартира в этом доме сейчас
Мы продолжаем прогулку и добираемся до новых домов, которые появились тут в последние годы. Это – типовые панельки: девятиэтажные дома и «столбики» по 19 этажей. Решаем пробраться в одну из высоток и поглядеть на район с высоты. Поднимаемся на последний этаж, и у нас захватывает дух – вокруг поля и леса. На горизонте замечаем и реку Волму, куда ходят купаться все местные. Тут же неподалеку находится и водохранилище Петровичское. Правда, его отсюда не видно.
Слева от высоток и единственной в Соколе школы начинается вторая стройка. Она более масштабная – по планам градостроителей на поле в 10 гектаров, между многоэтажной и частной застройкой, должны вырасти 9 многоквартирных домов. Новый жилой квартал будет ограничен улицами Ромашкина и Гризодубовой. Часть домов возведет МАПИД, часть - Минский домостроительный комбинат. Всего здесь будет около 850 квартир, рассчитанных на 2300 жителей.
Судя по активному движению на выделенном участке, освоение территории идет полным ходом. Самих домов пока еще не видно, зато уже просматриваются новые улицы, тротуары и велодорожки. Мы замечаем, что здесь прокладывают и новые магистральные сети. Жилье в новых домах также предлагается очередникам. Так, совсем недавно "УКС Запад»
«Хозяйственного магазина нет, музыкальной школы нет, зато с собакой есть где погулять»
Преодолевая стройку, попадаем на территорию школы №194. Учебное заведение выглядит свежим – вероятно, недавно здесь был ремонт. Обращает на себя внимание еще одна непривычная для столичных школ деталь – две парковки для велосипедов полностью заполнены разнообразным двухколесным транспортом. Вот оно главное преимущество пригорода – по своему населенному пункту можно передвигаться пешком или на велике. Учитывая, что автомобильное движение в Соколе не слишком интенсивное, а тротуары – хорошие и широкие – отпускать ребенка на велосипеде совсем не страшно.
По пути проходим храм Святителя Николая Чудотворца и два детских сада (один из них с бассейном). В принципе, с инфраструктурой в Соколе все очень неплохо. Не считая поликлиники, до которой в случае необходимости посещения узких специалистов нужно ездить в Минск. Все остальное – под рукой. Что касается транспортного сообщения, то к услугам жителей – автобусы и маршрутки. До ближайшей станции метро «Могилевская» - 15-20 минут езды.
Здесь встречаем двух женщин, которые выгуливают собаку. Они рассказывают, чего им не хватает в Соколе.
- Хозяйственного магазина нет, обувного магазина нет, музыкальной школы нет. Садиков два, а школа всего одна. Раньше в одну смену дети учились, теперь 3, 6 и 7 классы учатся во вторую. Да и учителей уже не хватает. В первых классах по 27-30 человек. Про поликлинику вы уже знаете. Вот у меня ребенок недавно вывихнул ногу - и куда нам идти? Получается, надо ехать на Воронянского, в 3-ю поликлинику, которая нас обслуживает. Вроде и проблема не такая серьезная, чтобы скорую вызывать, но и без машины в поликлинику добраться сложно. Мы вообще живем тут с 1986 года. И скажу, что раньше, даже при меньшем количестве населения здесь работал банк. То есть банально обменять доллары и сходить в магазин ты мог. Теперь банка нет, надо куда-то ехать. Да, конечно, природа – красивая, гулять с собакой и детьми – здорово. Но если хочешь как-то ребенка развивать, нужно ехать в Минск. Я вот вожу дочку в музыкалку на Ангарскую, а сына на футбол – на Маяковского. По-хорошему, на семью в Соколе надо два автомобиля, чтобы всех возить. А вообще тут есть и плюсы, и минусы. Пенсионерам или семьям с маленькими детьми тут, наверное, хорошо.
УКС «Запад» собирается построить тут порядка 80 домов. Примерно треть из них уже готова, остальные еще в процессе. Претендовать на собственный дом в столице (пусть и на окраине) могут, опять-таки, только многодетные семьи. Стоимость «квадрата» для них начинается примерно от 2000 рублей. Пока что вокруг таунхаусов только дорожки и лес, но в будущем здесь обещают возвести школу, магазин и детский сад.
В целом Сокол производит неплохое впечатление. Без учета проблемных моментов в виде школы (скоро она может оказаться переполненной) и поликлиники, это вполне симпатичный микрорайон, в котором есть где погулять с коляской, позаниматься спортом на свежем воздухе и даже искупаться в жаркий денек. Да, тут нет кинотеатра или хорошего ресторана, зато Сокол окружен хвойными лесами, а в 700 метрах от жилых домов протекает река Волма.
Что касается жилья, то сейчас в нашей базе представлены два десятка квартир, расположенных в Соколе. К примеру, вот эту
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«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
В Минске есть район, который будто бы отселили из общего коттеджа в гостевой домик. Речь идет о Соколе, который хоть и находится в 20 километрах от столицы, но...
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