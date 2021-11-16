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«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

16.11.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минске есть район, который будто бы отселили из общего коттеджа в гостевой домик. Речь идет о Соколе, который хоть и находится в 20 километрах от столицы, но является полноправной частью Октябрьского района. В этом году тут начали возводить целый квартал для нуждающихся минчан. Мы съездили в Сокол и узнали, каково это жить в столице, но быть окруженным сосновыми лесами и реками.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

От многоэтажных «домов будущего» до таунхаусов

До Сокола из Минска ведет сначала Партизанский проспект, а потом широкие трассы М4 и МКАД-2. За окнами мелькают производства, заправки, леса и деревни, но происходит чудо - и мы вновь оказываемся в Минске. Перед нами – бывший поселок Сокол, построенный в 1983 году для проживания работников аэропорта Минск-2. Первоначально Сокол даже планировали сделать закрытым для посторонних, но потом передумали и в 2000-м году включили в состав Минска. Сейчас в Соколе проживает более 7 тысяч человек. Помимо летчиков и стюардесс, тут давно уже обитают обычные минчане, переехавшие сюда в поисках более доступного и дешевого жилья.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

Прямо на въезде в Сокол видим необычный указатель. Ой, да это же город будущего, а точнее – амбициозный проект «Дом Парк», о котором мы писали почти 3 года назад. Напомним, что это жилой квартал с футуристичной архитектурой и независимостью от городских энергоресурсов. Разработчики проекта собираются добывать энергию из собственных источников (управляемые ветром турбины, солнечные батареи и др.). Конечно, на первый взгляд проект может показаться утопичным, но в 2010 году он занял 1-е место в Республиканском конкурсе инновационных проектов, потом получил одобрение Совета министров, а в конце 2018 года указом президента № 499 застройщику выделили земельный участок площадью 12,4 гектара.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

Интересно, что экспериментальные дома будущего уже обозначены на "Яндекс. Карте" в качестве строящихся. В реальности же на выделенном под стройку поле еще ничего нет. Ни домов, ни техники. На сайте жилого комплекса стройку обещают начать уже в этом году. Сдать ЖК, состоящий из 12 домов, 450 квартир, зеленых аллей и фонтанов должны в 2023-м. Что ж, через 2 года посмотрим, появится ли тут город будущего.


«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

Заезжаем в Сокол и сразу же отмечаем хорошее состояние микрорайона и жилого фонда. Многоэтажные дома (всего их тут около 20) и примыкающие к ним дворы выглядят аккуратными и ухоженными. Никаких тебе отваливающихся штукатурок, поломанных каруселей или разбросанного мусора. Вокруг - зеленые газоны, вполне себе столичные клумбы, хорошие тротуары.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

Весь Сокол условно можно разделить на две части: тут мирно соседствуют многоэтажная и частная застройки. Вся же инфраструктура бывшего поселка расположена ровно по центру. Здесь и амбулатория, и почта, и ЖРЭУ с паспортистами, и сразу два больших супермаркета («Евроопт» и «Корона»). В здании, похожем на дом быта, также находим несколько мелких магазинов и сферу услуг (парикмахерская и т.д.). Еще одна точка притяжения жителей района - баня с небольшим кафе. Она расположена сразу на въезде.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

По пути знакомимся с Екатериной. Она с семьей переехала в Сокол несколько лет назад. До этого жила в Минске на улице Чкалова. Квартиру построили как нуждающиеся.

- Все нравится тут. Главное - лес рядом, речка. Детям здесь вообще классно. Есть где погулять и главное – спокойно и не страшно отпускать. Машин мало, да и безопасно. Школа пока не переполнена, правда, уже есть вторая смена. Единственный момент – поликлиника. Тут в амбулатории есть терапевты, педиатры, гинеколог и стоматолог, можно пройти физиопроцедуры и сдать анализы. А вот к остальным специалистам нужно ехать в поликлинику на Воронянского. На обычном транспорте это займет около часа. В остальном мы уже привыкли. Честно говоря, возвращаешься из Минска и понимаешь: здесь даже воздух другой. Дышать легче! Можно так прогуляться, можно проехать дальше к Волме – там несколько детских лагерей и оздоровительных центров. Есть и веревочный городок, и баня, и бассейны. Я сюда переезжать не боялась, но многие и отказывались.

На работу Екатерина ездит в Минск, но говорит, что некоторые работают и поблизости. Рядом – Национальный аэропорт и индустриальный парк «Великий камень».

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

Вообще дома для нуждающихся минчан в Соколе строят уже давно. К примеру, прямо сейчас в районе идут три стройки.

Так, многоквартирный дом от Минского домостроительного комбината растет в самом топовом месте микрорайона – в центральной части, через дорогу от супермаркета «Корона». Сейчас тут стартует стройка 11-этажного жилого дома на 4 подъезда и 160 квартир. Его особенность - встроенная медицинская амбулатория. Квартиры здесь будут сдаваться с полной отделкой и предназначаться в основном для многодетных семей. Стоимость «квадрата» уже озвучена - 1850 белорусских рублей. Сдать дом обещают в конце 2022 года.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

Идем дальше и встречаем внутри квартала вот такой необычный дом - это «таунхаус» 1998 года постройки. Квартиры здесь - двух-трехуровневые и имеют отдельные входы. Правда, своей территории и особенного благоустройства у блокированного дома нет – издалека его даже можно принять за какой-то офис. Кстати, одна квартира в этом доме сейчас продается на Realt – за жилье площадью 138 «квадратов» просят 120 тысяч долларов.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

Мы продолжаем прогулку и добираемся до новых домов, которые появились тут в последние годы. Это – типовые панельки: девятиэтажные дома и «столбики» по 19 этажей. Решаем пробраться в одну из высоток и поглядеть на район с высоты. Поднимаемся на последний этаж, и у нас захватывает дух – вокруг поля и леса. На горизонте замечаем и реку Волму, куда ходят купаться все местные. Тут же неподалеку находится и водохранилище Петровичское. Правда, его отсюда не видно.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

Слева от высоток и единственной в Соколе школы начинается вторая стройка. Она более масштабная – по планам градостроителей на поле в 10 гектаров, между многоэтажной и частной застройкой, должны вырасти 9 многоквартирных домов. Новый жилой квартал будет ограничен улицами Ромашкина и Гризодубовой. Часть домов возведет МАПИД, часть - Минский домостроительный комбинат. Всего здесь будет около 850 квартир, рассчитанных на 2300 жителей.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

Судя по активному движению на выделенном участке, освоение территории идет полным ходом. Самих домов пока еще не видно, зато уже просматриваются новые улицы, тротуары и велодорожки. Мы замечаем, что здесь прокладывают и новые магистральные сети. Жилье в новых домах также предлагается очередникам. Так, совсем недавно "УКС Запад» выпустил проектную декларацию на квартиры в панельной 10-этажке. Стоимость «квадрата» для нуждающихся начинается от 1750 белорусских рублей.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

«Хозяйственного магазина нет, музыкальной школы нет, зато с собакой есть где погулять»

Преодолевая стройку, попадаем на территорию школы №194. Учебное заведение выглядит свежим – вероятно, недавно здесь был ремонт. Обращает на себя внимание еще одна непривычная для столичных школ деталь – две парковки для велосипедов полностью заполнены разнообразным двухколесным транспортом. Вот оно главное преимущество пригорода – по своему населенному пункту можно передвигаться пешком или на велике. Учитывая, что автомобильное движение в Соколе не слишком интенсивное, а тротуары – хорошие и широкие – отпускать ребенка на велосипеде совсем не страшно.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

По пути проходим храм Святителя Николая Чудотворца и два детских сада (один из них с бассейном). В принципе, с инфраструктурой в Соколе все очень неплохо. Не считая поликлиники, до которой в случае необходимости посещения узких специалистов нужно ездить в Минск. Все остальное – под рукой. Что касается транспортного сообщения, то к услугам жителей – автобусы и маршрутки. До ближайшей станции метро «Могилевская» - 15-20 минут езды.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

Решаем прокатиться по частному сектору − он в Соколе, кстати, выглядит поприличнее того же минского Сельхозпоселка. Сейчас на окраине района идет возведение таунхаусов для многодетных семей. 

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

Здесь встречаем двух женщин, которые выгуливают собаку. Они рассказывают, чего им не хватает в Соколе.

- Хозяйственного магазина нет, обувного магазина нет, музыкальной школы нет. Садиков два, а школа всего одна. Раньше в одну смену дети учились, теперь 3, 6 и 7 классы учатся во вторую. Да и учителей уже не хватает. В первых классах по 27-30 человек. Про поликлинику вы уже знаете. Вот у меня ребенок недавно вывихнул ногу - и куда нам идти? Получается, надо ехать на Воронянского, в 3-ю поликлинику, которая нас обслуживает. Вроде и проблема не такая серьезная, чтобы скорую вызывать, но и без машины в поликлинику добраться сложно. Мы вообще живем тут с 1986 года. И скажу, что раньше, даже при меньшем количестве населения здесь работал банк. То есть банально обменять доллары и сходить в магазин ты мог. Теперь банка нет, надо куда-то ехать. Да, конечно, природа – красивая, гулять с собакой и детьми – здорово. Но если хочешь как-то ребенка развивать, нужно ехать в Минск. Я вот вожу дочку в музыкалку на Ангарскую, а сына на футбол – на Маяковского. По-хорошему, на семью в Соколе надо два автомобиля, чтобы всех возить. А вообще тут есть и плюсы, и минусы. Пенсионерам или семьям с маленькими детьми тут, наверное, хорошо.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

УКС «Запад» собирается построить тут порядка 80 домов. Примерно треть из них уже готова, остальные еще в процессе. Претендовать на собственный дом в столице (пусть и на окраине) могут, опять-таки, только многодетные семьи. Стоимость «квадрата» для них начинается примерно от 2000 рублей. Пока что вокруг таунхаусов только дорожки и лес, но в будущем здесь обещают возвести школу, магазин и детский сад.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры
«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

В целом Сокол производит неплохое впечатление. Без учета проблемных моментов в виде школы (скоро она может оказаться переполненной) и поликлиники, это вполне симпатичный микрорайон, в котором есть где погулять с коляской, позаниматься спортом на свежем воздухе и даже искупаться в жаркий денек. Да, тут нет кинотеатра или хорошего ресторана, зато Сокол окружен хвойными лесами, а в 700 метрах от жилых домов протекает река Волма.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

Что касается жилья, то сейчас в нашей базе представлены два десятка квартир, расположенных в Соколе. К примеру, вот эту однушку на улице Березогорской с ремонтом на 9-м этаже дома 2009 года постройки можно приобрести за 41,5 тысяч долларов. На улице Гризодубовой в еще более новом доме (2015 год) можно найти однокомнатную квартиру с ремонтом за 49,7 тысяч долларов. Двушку в доме по той же улице можно приобрести за 62 тысячи долларов, а за 67 тысяч можно претендовать и на компактную четырешку по улице Барамзиной.

«На семью здесь нужно две машины». Как живет минский микрорайон в 20 километрах от МКАД и сколько там стоят квартиры

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске есть район, который будто бы отселили из общего коттеджа в гостевой домик. Речь идет о Соколе, который хоть и находится в 20 километрах от столицы, но...
 
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