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Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети
17.11.2021 12:05 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
"Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики 17 ноября в 10.33. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем", - рассказали в пресс-службе.
Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме.-0-
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"Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики 17 ноября в 10.33. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем", -...
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