Источник материала: БелТА

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики 17 ноября в 10.33. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем", - рассказали в пресс-службе.

Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме.-0-