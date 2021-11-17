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Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети

17.11.2021 12:05 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики 17 ноября в 10.33. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем", - рассказали в пресс-службе.

Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики 17 ноября в 10.33. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем", -...
 
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