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Тракторы МТЗ будут собирать в Молдове
20.11.2021 10:51 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове начало работать сборочное производство тракторов BELARUS, расположенное в городе Комрат, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского тракторного завода.
Сборочное производство организовано торговым домом MTZ Lider в тесном сотрудничестве с Минским тракторным заводом. "Сборочное производство оборудовано согласно рекомендациям МТЗ. Сотрудники предприятия оказали помощь в организации производственного процесса и обучили персонал. Первый трактор BELARUS-82.1 уже сошел с конвейера", - рассказал директор торгового дома Олег Голопятов.
На этой неделе предприятие посетил посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин. В программе - знакомство с производством и общение с коллективом. Также глава дипломатической миссии принял участие в торжественном спуске первого трактора со стапеля.
Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. МТЗ ведет активную деятельность на рынках более чем 60 государств и имеет сборочные производства в разных уголках планеты.-0-
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Сборочное производство организовано торговым домом MTZ Lider в тесном сотрудничестве с Минским тракторным заводом. "Сборочное производство оборудовано согласно...
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