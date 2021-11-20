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В ЕАЭС утвержден план по обеспечению сырьем металлургических предприятий

20.11.2021 11:45 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС утвержден план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств союза на 2021-2024 годы. Документ принят на заседании Евразийского межправительственного совета, который прошел 18-19 ноября в Ереване, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Документ содержит ряд системных мер - от реализации на национальном уровне мероприятий, направленных на стимулирование сбора и заготовки лома до оптимизации логистики, внедрения инновационных (экологически чистых и энергосберегающих) технологий переработки металлолома.

"Вопрос сырьевого обеспечения металлургических предприятий очень чувствителен для всех наших стран: в ЕАЭС в настоящее время уже около одной трети стали производится с использованием лома, - подчеркнул член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. - Комиссия совместно с профильными ведомствами наших стран провела комплексный анализ сложившейся ситуации на общем рынке лома металлов союза. Основной вывод, который мы сделали, - в ЕАЭС фактически отсутствует дефицит металлолома, то есть запасы лома достаточны, необходимо только организовать его эффективный сбор и логистику".

По словам министра ЕЭК, производство металла с использованием лома позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, поэтому утвержденный план также согласуется с текущей глобальной климатической повесткой, по которой сейчас на площадке ЕЭК формируются общие подходы в рамках ЕАЭС.

"Принятие плана создает условия для развития кооперации в сфере сырьевого обеспечения металлургической отрасли, которая является одной из ведущих отраслей на внутреннем рынке ЕАЭС, на долгосрочной основе, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности евразийских металлургических предприятий на внутреннем и внешних рынках. Реализация плана мероприятий позволит нам комплексно решить проблему сырьевого обеспечения металлургических предприятий государств союза", - резюмировал Артак Камалян.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Документ содержит ряд системных мер - от реализации на национальном уровне мероприятий, направленных на стимулирование сбора и заготовки лома до оптимизации...
 
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