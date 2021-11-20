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В ЕАЭС определен порядок устранения техбарьеров во взаимной торговле с третьими странами
20.11.2021 13:45 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами подписано на полях Евразийского межправительственного совета в Ереване. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Для стимулирования развития торгово-экономических отношений предусмотрен четко выстроенный формат взаимодействия союза с заинтересованными партнерами из третьих стран и интеграционных объединений путем заключения союзом отдельных соглашений для продукции, в отношении которой действуют технические регламенты ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.
Для достижения взаимного признания между государствами ЕАЭС и третьими странами результатов оценки соответствия взаимопоставляемой продукции должны быть обеспечены равнозначность процедур аккредитации органов по оценке соответствия, сопоставимость обязательных требований, а также признание только тех результатов оценки соответствия, которые получены уполномоченными на это органами.
"Соглашение будет играть важную роль в реалиях растущей тенденции защиты внутреннего рынка и развития многосторонних торговых отношений. Важным его аспектом является сохранение баланса интересов при снятии торговых барьеров в рамках развития вектора по наращиванию торгово-экономических отношений союза с ключевыми партнерами", - подчеркнули в ЕЭК.-0-
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"Для стимулирования развития торгово-экономических отношений предусмотрен четко выстроенный формат взаимодействия союза с заинтересованными партнерами из...
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