ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ЕАЭС определен порядок устранения техбарьеров во взаимной торговле с третьими странами

20.11.2021 13:45 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами подписано на полях Евразийского межправительственного совета в Ереване. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Для стимулирования развития торгово-экономических отношений предусмотрен четко выстроенный формат взаимодействия союза с заинтересованными партнерами из третьих стран и интеграционных объединений путем заключения союзом отдельных соглашений для продукции, в отношении которой действуют технические регламенты ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Для достижения взаимного признания между государствами ЕАЭС и третьими странами результатов оценки соответствия взаимопоставляемой продукции должны быть обеспечены равнозначность процедур аккредитации органов по оценке соответствия, сопоставимость обязательных требований, а также признание только тех результатов оценки соответствия, которые получены уполномоченными на это органами.

"Соглашение будет играть важную роль в реалиях растущей тенденции защиты внутреннего рынка и развития многосторонних торговых отношений. Важным его аспектом является сохранение баланса интересов при снятии торговых барьеров в рамках развития вектора по наращиванию торгово-экономических отношений союза с ключевыми партнерами", - подчеркнули в ЕЭК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Для стимулирования развития торгово-экономических отношений предусмотрен четко выстроенный формат взаимодействия союза с заинтересованными партнерами из...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Страны ЕАЭС будут обмениваться данными из бюро кредитных историй
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by