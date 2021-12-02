«Отец сказал, что уедет отсюда последний». Как сейчас живет бывший военный городок в Минске, куда до сих пор приезжает автолавка

Городок образовался в конце 1940-ых. Интересно, что дома здесь построены по проектам советского архитектора Михаила Парусникова, благодаря которому появились в Минске здания КГБ, Нацбанка, стадион «Динамо». К слову, по такому же проекту построены жилые дома в Осмоловке. Так что этот квартал часто называют ее младшим братом.

Из-за назначения жилгородка квартиры в нем получали военные из части, которая находится недалеко отсюда.

Район остался почти в первозданном виде. Сталинки, деревянные сараи и гаражи, небольшие огороды по периметру, скрипучие полы в подъездах, бывший дом культуры с колоннами и барельефом в виде герба.