Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь снизились на 0,9% до $8,5 млрд

Источник материала: БелТА

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2021 года, по предварительным данным, составили $8,469 млрд в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За ноябрь 2021 года золотовалютные резервы снизились на $80,7 млн (на 0,9%) после роста в октябре на $89,8 млн (на 1,1%).

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам ноября в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $275 млн. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также увеличение стоимости монетарного золота", - отметили в Нацбанке.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.-0-