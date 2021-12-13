Госатомнадзор: рекомендации пост-миссии МАГАТЭ будут выполнены в полном объеме

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекомендации пост-миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) будут выполнены в полном объеме. Об этом заявила сегодня журналистам начальник Госатомнадзора Ольга Луговская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня завершается пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS). Хочу поблагодарить МАГАТЭ за то, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, агентство смогло собрать команду экспертов, которые приехали к нам. Для нас это было огромным подспорьем с учетом того, что страна перешла на новую стадию - обеспечения ядерной и радиационной безопасности на этапе промышленной эксплуатации БелАЭС. Все рекомендации пост-миссии будут выполняться в полном объеме", - сказала Ольга Луговская.

По ее словам, Беларусь приняла пост-миссию с целью показать, какая работа была проделана, какие результаты были достигнуты, отчитаться, как были внедрены в регулирующую инфраструктуру рекомендации МАГАТЭ, которые были даны в 2016 году. "Кроме того, для нас это возможность наметить пути для дальнейшего усиления ядерной и радиационной безопасности. В 2016 году было определено 25 рекомендаций и 20 предложений для формирования регулирующей инфраструктуры. Мы отчитались, что выполнили большинство из них. Теперь наша задача - завершить выполнение прежних рекомендаций и сформировать новые направления работы, которые позволят нам выполнять все наши функции в полном объеме уже на этапе эксплуатации БелАЭС", - отметила представитель Госатомнадзора.

Беларусь принимала пост-миссию IRRS 5-13 декабря. Задачей пост-миссии был обзор выполнения рекомендаций и предложений миссии IRRS, которая прошла в Беларуси в октябре 2016 года. Руководитель пост-миссии - представитель Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI) Джордж Шварц. Команда экспертов состояла из 13 человек, представляющих компетентные организации Греции, Пакистана, России, США, Финляндии, Швейцарии, а также Международное агентство по атомной энергии. С белорусской стороны с ними работали представители Госатомнадзора, государственного научного технического учреждения "Центр по ядерной и радиационной безопасности", Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел.-0-