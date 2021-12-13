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Почти 2 млн сладких подарков произведут в Беларуси к новогодним праздникам

13.12.2021 13:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 2 млн сладких подарков произведут в Беларуси к новогодним праздникам. Об этом рассказал начальник управления по производству продуктов питания Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Андрей Мешков во время пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В преддверии новогодних праздников ежегодно кондитерские фабрики, которые входят в состав концерна "Белгоспищепром", выпускают сладкие подарки в широком ассортименте и красочном оформлении, а также кондитерские изделия с новогодней тематикой. В упаковках можно найти шоколад, шоколадные конфеты, ирис, карамель и обязательно новые виды кондитерских изделий. Все создано из качественного сырья. В этот раз запланирован выпуск почти 2 млн штук новогодних подарков, в прошлый их было менее 1,7 млн. Производством подарков занимаются кондитерская фабрика "Коммунарка" (1,2 млн подарков), "Спартак" (780 тыс.), "Красный пищевик" и "Слодыч", - рассказал Андрей Мешков.

На сегодняшний день предприятия произвели более 1,7 млн новогодних подарков. Из них на внутренний рынок отгружено 1,4 млн, а на экспорт отправлено около 100 тыс. упаковок со сладостями.

В линейке сезонных кондитерских подарков более 100 наименований. Их вес различен: от 300 г до 3 кг. Цена колеблется от Br4,15 до Br35,31. Упаковки сделаны в форме сказочных теремков, домиков, сундучков, ларцов, на полках магазинов можно найти текстильные мешочки, жестяные коробки, игрушки с конфетами внутри. В фирменных магазинах гражданам предоставляется услуга по формированию новогодних подарков по желанию покупателей в деревянную или картонную стилизованную упаковку.

Андрей Мешков также отметил, что в последнее время при покупке кондитерских изделий белорусы отдают предпочтение не цене, а уникальности и необычности продукта. Так, становятся популярными взбитый мед, засахаренные дикорастущие ягоды.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На сегодняшний день предприятия произвели более 1,7 млн новогодних подарков. Из них на внутренний рынок отгружено 1,4 млн, а на экспорт отправлено около 100 тыс....
 
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