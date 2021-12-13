Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0064 до Br2,5147 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0055 - его курс составил Br2,8376 за 1 евро.

Курс российского рубля подорожал на Br0,0009 и составил Br3,4264 за 100 российских рублей.-0-

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