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Доллар и евро на торгах 13 декабря подешевели, российский рубль подорожал
13.12.2021 14:33 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0064 до Br2,5147 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0055 - его курс составил Br2,8376 за 1 евро.
Курс российского рубля подорожал на Br0,0009 и составил Br3,4264 за 100 российских рублей.-0-
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Доллар подешевел на Br0,0064 до Br2,5147 за $1. Евро стал дешевле на Br0,0055 - его курс составил Br2,8376 за 1 евро.
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