"Микроквартиры людей почти не интересуют". Эксперт рассказала, каких новостроек сейчас хотят покупатели

Источник материала: realt.by

Запросы покупателей можно разделить на две категории – люди ищут недвижимость для себя и (немалый процент) - в качестве инвестиций. Обе категории интересуются прежде всего однокомнатными квартирами или евродвушками со стандартной для однокомнатных квартир площадью – то есть до 50 квадратных метров. Для себя также ищут полноценные двухкомнатные квартиры или евротрешки площадью до 65 квадратных метров. Как выглядит топ-3 запросов от слушателей « Курса по минским новостройкам для покупателей »?

1. Ищут для себя, по $1000-1150 за квадратный метр

Люди, интересующиеся новостройками, страдают от недостатка информации. Массированная реклама недорогого жилья обеспечивается только одним, самым крупным застройщиком. Но его жилье без черновой отделки не всем подходит. Люди учатся считать, сколько стоит превратить пустое пространство между полом и потолком в квартиру, в которую можно заселиться и обнаруживают, что предложение не столь уж привлекательное. И осознают, что ремонты в таких новостройках будут длиться годами, поскольку не все смогут рассчитать реальные затраты.

Не всем такой вариант подходит. Люди ищут альтернативу: предложения «около тысячи» в обычных по плотности спальных районах, в панельных новостройках, желательно, без соседства с очередниками. Но рекламой таких домов интернет не пестрит. Хотя предложения периодически появляются. Например, в Лошице, в панельных новостройках МАПИДа, даже с отделкой. Отделка от МАПИДа, кстати, сейчас лучше той, которую делали раньше. Застройщик заменил обои в цветочки на обои под покраску, рыжий линолеум – на светлый ламинат. Квартиры теперь выглядят, как чистый холст.

Увы, предложений стандартных одно-двухкомнатных новостроек с метром по 1000-1150 на весь Минск можно пересчитать по пальцам одной руки. Их откровенно недостаточно. Но их ждут – слушатели курса всегда задают этот вопрос: а где такое появится в следующем году? Как не упустить? Напомню, в панельных новостройках на старте метр «по тысяче» был не только на дне цен, в 2016-2017-м, но и в конце 2020-го в новых проектах.

Люди, интересующиеся сегментом «по тысяче», в большинстве своем считают эталоном Новую Боровую – помнят, что там были такие цены. Но сейчас такой ценник там случается только на квартиры большой площади, и итоговая цена превышает возможности массового покупателя.