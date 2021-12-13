Минэкономики рассчитывает на закрепление положительных тенденций во внешней торговле в 2022 году

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положительные тенденции во внешней торговле будут закреплены в 2022 году. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя корреспонденту БЕЛТА итоги внешней торговли товарами и услугами за январь-октябрь 2021 года.

"Эффективность избранных в текущем году предприятиями экспортных стратегий подтверждается свежей статистикой внешней торговли. По товарам значительно увеличили коэффициент покрытия импорта экспортом - на 4 процентных пункта. Иными словами, улучшили внешнеторговое сальдо на более чем $0,8 млрд. По услугам получили прибавку к профициту в $0,5 млрд. Как следствие, общее положительное сальдо внешней торговли установило абсолютный рекорд и превысило $3,2 млрд", - сказал Юрий Чеботарь.

По его словам, работа правительства направлена на поддержание этих положительных тенденций и в 2022 году. "Во-первых, сохранится финансовая поддержка по уже действующим указам главы государства №466, №534, №412. На эти цели предусмотрено почти Br250 млн бюджетных средств. Во-вторых, полноценно заработают механизмы содействия выходу белорусских экспортеров на новые рынки недавно созданного Агентства внешнеэкономической деятельности. Будет внедрена система "одного окна" для экспортеров по доступу к финансовым и нефинансовым инструментам поддержки. Кроме того, на завершающей стадии подготовки находится комплексный стратегический документ по развитию экспорта, в том числе в страны дальней дуги", - отметил первый заместитель министра экономики.-0-