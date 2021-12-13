Бранцевич: международный опыт помогает госпрограммам повышать качество жизни граждан

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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обмен опытом превращает систему госпрограмм в живой и эффективный инструмент повышения качества жизни граждан. Об этом сказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич во время рабочей встречи специалистов главного управления методологии и координации госпрограмм Минэкономики Беларуси и Департамента бюджетного планирования, госпрограмм и национальных проектов Минэкономразвития России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического ведомства.

На встрече рассмотрены методологические подходы к регулированию госпрограмм, практикуемые в Беларуси и России. В частности, обсуждались опыт оценки их реализации, процедуры отбора мероприятий для включения в госпрограммы, проблемы администрирования государственного программирования и его цифровизации. Особое место в этой продуктивной дискуссии уделялось перспективам развития программно-целевого планирования.

Встреча организована в рамках меморандума о сотрудничестве между двумя министерствами в области разработки, реализации и оценки госпрограмм. Участники отметили значимость подобных мероприятий, помогающих превратить систему госпрограмм в живой и эффективный инструмент повышения качества жизни граждан.-0-