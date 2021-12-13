МНС напоминает об уплате сбора за ремесленную деятельность до 28 декабря

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам напоминает физическим лицам, планирующим продолжить ремесленную деятельность в 2022 году, о необходимости в срок не позднее 28 декабря текущего года уплатить за 2022 год сбор за осуществление ремесленной деятельности в сумме Br58 (две базовых величины), сообщили БЕЛТА в пресс-службе МНС.

Произвести уплату сбора можно как в безналичном порядке (в том числе через платежную систему ЕРИП), так и через кассу банка или оператора почтовой связи путем внесения наличных денежных средств.

В МНС также напоминают, что с 1 января нынешнего года изменен порядок прекращения ремесленной деятельности. В частности, физлица обязаны представить в налоговый орган письменное уведомление о прекращении деятельности или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме. При этом физическое лицо признается прекратившим ремесленную деятельность с даты получения налоговым органом такого уведомления.

Тем физическим лицам-ремесленникам, которые в текущем году осуществляют ремесленную деятельность, но не планируют продолжать ее в 2022 году, уже сейчас необходимо позаботиться о представлении в налоговый орган уведомления о прекращении деятельности. Если до окончания текущего года такое уведомление от них не поступит, то они будут признаваться в 2022 году ремесленниками и им в установленном порядке будет исчислен сбор в размере двух базовых величин.

Подробнее с информацией о порядке исчисления и уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности можно ознакомиться на сайте МНС.-0-