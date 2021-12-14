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Метр подорожал. Застройщик предложил к долевке еще 60 квартир в строящемся ЖК под Минском

14.12.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В агрогородке Прилуки (недавно мы делали репортаж про это местечко) с 2014 года строится жилой комплекс «Вясёлка». Сейчас застройщик «Майкласском» возводит дом № 18. В августе к долевому строительству предложили 38 квартир, в ноябре – 48 квартир, а сегодня в газете «Звязда» опубликована проектная декларация еще на 60 квартир.

Метр подорожал. Застройщик предложил к долевке еще 60 квартир в строящемся ЖК под Минском

Напомним, что все дома в «Вясёлке» − панельные девятиэтажки в конструкциях «МАПИД». Дом № 18 не станет исключением. Это будет уже знакомая многим серия М464-У1-М.

Всего в доме будет 4 подъезда и 148 квартир.

Снаружи здание будет окрашено фасадными красками. Помимо квартир в доме будет отделение связи и пристроенная к торцевой стене котельная. Что касается отделки, то она будет присутствовать лишь в местах общего пользования. В квартирах внутренней отделки не будет.

Метр подорожал. Застройщик предложил к долевке еще 60 квартир в строящемся ЖК под Минском
Метр подорожал. Застройщик предложил к долевке еще 60 квартир в строящемся ЖК под Минском

Из интересных особенностей − собственные неотапливаемые погреба у жильцов первых этажей. Такие здесь будут под всеми балконами.

Итак, по выпущенной проектной декларации всем желающим предлагаются:

20 однокомнатных квартир площадью от 39,87 до 43,27 квадратных метров. Стоимость – до 1000 долларов за «квадрат».

− 20 двухкомнатных квартир площадью от 55,74 до 66,75 квадратных метров. Стоимость – до 950 долларов за «квадрат».

− 20 трехкомнатных квартир площадью от 71,71 до 95,72 квадратных метров. Стоимость – до 900 долларов за «квадрат».

По сравнению с предыдущей декларацией, которая вышла месяц назад, стоимость «квадрата» в Прилуках увеличилась на 70 долларов. При этом подчеркивается, что в организации действует система скидок, зависящая от размера первоначального взноса и графика внесения платежей.

Метр подорожал. Застройщик предложил к долевке еще 60 квартир в строящемся ЖК под Минском

Сдать дом в эксплуатацию застройщик обещает в мае 2022 года.

Напомним, что ЖК «Вясёлка» расположен в агрогородке Прилуки Минского района, примерно в 9 километрах от Минска. В начале строительства планировалось, что на участке в 37 гектаров будет построено 36 жилых домов на 8 тысяч человек. Также Генеральный план включал два детских садика, одну школу, большой торговый центр, банк, амбулаторию и кафе.

На сегодняшний день в ЖК «Вясёлка» возведено 16 домов, работают новый детский сад и супермаркет.

 
Теги: Минск
 
 
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В агрогородке Прилуки (недавно мы делали репортаж про это местечко) с 2014 года строится жилой комплекс «Вясёлка». Сейчас застройщик «Майкласском» возводит дом...
 
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