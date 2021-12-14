Метр подорожал. Застройщик предложил к долевке еще 60 квартир в строящемся ЖК под Минском

Из интересных особенностей − собственные неотапливаемые погреба у жильцов первых этажей. Такие здесь будут под всеми балконами.

Итак, по выпущенной проектной декларации всем желающим предлагаются:

− 20 однокомнатных квартир площадью от 39,87 до 43,27 квадратных метров. Стоимость – до 1000 долларов за «квадрат».

− 20 двухкомнатных квартир площадью от 55,74 до 66,75 квадратных метров. Стоимость – до 950 долларов за «квадрат».

− 20 трехкомнатных квартир площадью от 71,71 до 95,72 квадратных метров. Стоимость – до 900 долларов за «квадрат».