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Метр подорожал. Застройщик предложил к долевке еще 60 квартир в строящемся ЖК под Минском
14.12.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В агрогородке Прилуки (недавно мы делали
Всего в доме будет 4 подъезда и 148 квартир.
Снаружи здание будет окрашено фасадными красками. Помимо квартир в доме будет отделение связи и пристроенная к торцевой стене котельная. Что касается отделки, то она будет присутствовать лишь в местах общего пользования. В квартирах внутренней отделки не будет.
Из интересных особенностей − собственные неотапливаемые погреба у жильцов первых этажей. Такие здесь будут под всеми балконами.
Итак, по выпущенной проектной декларации всем желающим предлагаются:
− 20 однокомнатных квартир площадью от 39,87 до 43,27 квадратных метров. Стоимость – до 1000 долларов за «квадрат».
− 20 двухкомнатных квартир площадью от 55,74 до 66,75 квадратных метров. Стоимость – до 950 долларов за «квадрат».
− 20 трехкомнатных квартир площадью от 71,71 до 95,72 квадратных метров. Стоимость – до 900 долларов за «квадрат».
По сравнению с предыдущей декларацией, которая
Сдать дом в эксплуатацию застройщик обещает в мае 2022 года.
Напомним, что ЖК «Вясёлка» расположен в агрогородке Прилуки Минского района, примерно в 9 километрах от Минска. В начале строительства планировалось, что на участке в 37 гектаров будет построено 36 жилых домов на 8 тысяч человек. Также Генеральный план включал два детских садика, одну школу, большой торговый центр, банк, амбулаторию и кафе.
На сегодняшний день в ЖК «Вясёлка» возведено 16 домов, работают новый детский сад и супермаркет.
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