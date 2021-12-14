24 часа на то, чтобы ответить на вопрос, выделят ли вам заемные средства

Источник материала: БелТА

Рынок кредитов наполнен самыми разнообразными предложениями, которыми могут воспользоваться компании для поддержания бизнеса. Но что можно посоветовать в ситуации, когда деньги нужны срочно, почти мгновенно, но в свободном доступе их нет? Сложно представить, но в настоящее время среди кредитных продуктов, которые готовы предоставить банки на нужды бизнеса, есть те, которые можно оформить в течение астрономических суток. Не верите? Белинвестбанк, например, предлагает кредит "Оперативный".

Всего 24 часа понадобится работникам банка для того, чтобы ответить на вопрос, выделят ли вам запрашиваемые заемные средства!

Это, пожалуй, главная отличительная особенность условий финансирования индивидуальных предпринимателей и компаний в рамках кредитного продукта "Оперативный" . Но не единственная.

Заимствуя в банке денежные средства для текущей деятельности вашей компании, вы имеете право "тройного" выбора. Что это значит?

Во-первых, вы сами определяете форму выдачи денежных средств. Удобно ли вам воспользоваться кредитной линией либо получить финансирование единовременно.

Во-вторых, если останавливаете свой выбор на кредитной линии, важно помнить, что она может быть как невозобновляемой, так и возобновляемой. От этого будет зависеть порядок погашения долга. Какие бывают варианты?

· Проценты – каждый месяц.

· Основной долг – каждый месяц равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем окончания срока предоставления кредита (для невозобновляемой кредитной линии и при единовременном получении кредита).

· Не более чем через 89 календарных дней со дня предоставления каждого транша кредита (для возобновляемой кредитной линии).

И, наконец, последний пункт права "тройного" выбора – выбор валюты денежных средств, в которой может быть предоставлен кредит. Это могут быть белорусские рубли, доллары США, евро, российские рубли. От выбора валюты зависит размер процентной ставки.

Оперативно можно получить до 100 тысяч белорусских рублей в эквиваленте по официальному курсу, срок – до 12 месяцев.

Приятно удивляет и отсутствие необходимости залога – способом обеспечения кредита выступает поручительство физических и/или юридических лиц.

Подробнее об условиях предоставления кредита "Оперативный" читайте здесь .

Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете:

· по телефонам Контакт-центра 146 и 8 (017) 239-02-39;

· с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка;

· в системе "Интернет-банкинг" ;

· посредством сервиса WEB Call – звонок через Интернет без затрат на мобильную связь;

· в мессенджерах: Viber , Telegram и Facebook Messenger .

В официальных мессенджерах вы можете первыми узнавать новости банка, а также получать консультации о банковских продуктах, услугах и сервисах в чат-боте. Для этого отсканируйте QR-код, перейдите в мессенджер, который вы предпочитаете.





Размещение рекламы на БЕЛТА