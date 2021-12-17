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"Белтаможсервис" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией из Пакистана
17.12.2021 10:27 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" и компания из Пакистана Bridging Trade International подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белтаможсервиса".
Соглашение подписано с целью расширения взаимной торговли. Стороны будут консолидировать усилия во взаимодействии в сфере торговли, логистических услуг (автомобильные, железнодорожные, морские перевозки), складских услуг, услуг биржевого брокера.
Документ подписали генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Вадим Бабарикин и владелец компании Bridging Trade International Мухамед Васим Йонас. В торжественной церемонии подписания принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси Саджад Хайдер Хан.-0-
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Соглашение подписано с целью расширения взаимной торговли. Стороны будут консолидировать усилия во взаимодействии в сфере торговли, логистических услуг...
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