"Белтаможсервис" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией из Пакистана

Источник материала: БелТА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" и компания из Пакистана Bridging Trade International подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белтаможсервиса".

Соглашение подписано с целью расширения взаимной торговли. Стороны будут консолидировать усилия во взаимодействии в сфере торговли, логистических услуг (автомобильные, железнодорожные, морские перевозки), складских услуг, услуг биржевого брокера.

Документ подписали генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Вадим Бабарикин и владелец компании Bridging Trade International Мухамед Васим Йонас. В торжественной церемонии подписания принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси Саджад Хайдер Хан.-0-