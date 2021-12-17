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"Белтаможсервис" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией из Пакистана

17.12.2021 10:27 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" и компания из Пакистана Bridging Trade International подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белтаможсервиса".

Соглашение подписано с целью расширения взаимной торговли. Стороны будут консолидировать усилия во взаимодействии в сфере торговли, логистических услуг (автомобильные, железнодорожные, морские перевозки), складских услуг, услуг биржевого брокера.

Документ подписали генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Вадим Бабарикин и владелец компании Bridging Trade International Мухамед Васим Йонас. В торжественной церемонии подписания принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси Саджад Хайдер Хан.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение подписано с целью расширения взаимной торговли. Стороны будут консолидировать усилия во взаимодействии в сфере торговли, логистических услуг...
 
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