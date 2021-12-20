"На верхних этажах жарко, на нижних - холодно". Как сейчас живется в первых совминовских 11-этажках в центре Минска

Иван Якимович переполнен энергией и жаловаться на жизнь не привык. Считает, что если что-то происходит не так, как хотелось бы - разбираться нужно лишь с самим собой.

А вообще художник скучает по своей малой Родине. Он родился и вырос на Слонимщине, и по возможности всегда приезжает в родные места.

- В последнее время мне становится там грустно: школы нет, никого в деревне нет. Ни котов, ни собак, ни коров - ничего! Вот до чего довели. Грустно становится на планете. Мы все полетели в город, а что тут? Дети забирают родителей к себе, а они сидят у окна несколько дней, общаться то не с кем. Так и уходят из жизни. Нужно давать возможность доживать дома.

- Они же так проявляют заботу. А если человек болен?

- Мы все с возрастом становимся больными - здоровых нет. Но страшнее, когда ты болен морально, когда сидишь в одиночестве.

- А вам в городе не тесно?

- Я его не вижу. Каждый день в мастерской и не выхожу оттуда. Руки, голова и глаза в работе.