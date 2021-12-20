|
"На верхних этажах жарко, на нижних - холодно". Как сейчас живется в первых совминовских 11-этажках в центре Минска
20.12.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Золотая Горка - исторический район в центре Минска. Современный облик он начал приобретать еще в первое десятилетие после войны. Вместо усадебной постройки на южной территории появились двухэтажки и сталинки. А вот активная стройка многоквартирных жилых домов началась в 60-70-х годах в северной части района. За роскошными фасадами с лепниной у проспекта возводили неприметные дома из силикатного кирпича, которые ничуть не отличаются от застройки любого другого старого района. Но и здесь не без исключений. На самом пике горы стоят одинадцатиэтажки с волнистыми козырьками. В народе их называют совминовскими. Тут действительно жили высшие чины и заслуженные деятели искусства и культуры. Горка и впрямь получилась золотая. Realt побывал здесь, поговорил с местными жителями и узнал, как обстоят дела в когда-то уникальных домах, и кто же все-таки там жил.
«Ароматы выпечки мигом разносились по вентиляции»
За возведением первых одиннадцатиэтажек Минска в районе «Золотая Горка» стоят заслуженные архитекторы БССР и СССР Сысоев, Кудрявцев и Левин. Они принимали активное участие в архитектурном преображении города.
Строительство двух домов растянулось на пять лет. Первой высоткой была та, что находится ближе к бульвару, на улице Берестянская, 17. Здание из кирпичей построили в 1966 году. Вторая, № 24, появилась в 1971-ом. Они выделялись не только высотой, но и оригинальными козырьками на крышах, которые напоминают волну. Таким образом, архитекторы решили сделать дополнительный пожарный выход.
Сейчас фасады зданий объединяют лишь козырьки. Сбоку дома №17 появилась надстройка с дополнительным входом. Несколько лет назад в доме еще сделали тепловую модернизацию и изменили оконные проемы на лестничных клетках, которые, по задумке авторов проекта, создавали эффект двух темных вертикалей. Теперь нижней части окон нет, а стены покрашены в светлый цвет. Исходный исторический облик сохранил только второй дом.
Первый этаж высотки № 17 отведен под магазины. Входная группа двух подъездов простенькая.
Зато внутри подъезд широкий. По словам местной жительницы, которую мы встретили, капитальный ремонт в здании был сделан несколько лет назад. У окон стоят вазоны с цветами, а коврик для ног лежит даже у входа в лифт. Все чисто и по-домашнему.
Ирина вместе с семьей переехала в этот дом три года назад. Говорит, что очень довольна покупкой квартиры. По ее словам, жилье соответствует всем запросам: школа ребенка рядом, дорог с машинами поблизости нет и дом - кирпичный. О том, что он непростой, Ирина знает и даже живет бывшей в квартире актера. Но, жаль, имени не помнит.
- Свою квартиру тут имела и белорусская актриса Эвелина Сакуро. Старожилы есть, но их немного. Моя соседка умерла полмесяца назад, тоже была непростым человеком. Ей был 91.
Жил в этом доме и архитектор Георгий Сысоев. По словам Ирины, сейчас тут живет его сын Александр. Вот как он рассказывал о прошлом агентству
- Квартира находится на 11 этаже и, бывает, возникают проблемы с напором воды, но я прекрасно понимаю, что это старый дом с древней системой. В подвалах стоят огромные вентили, как в бомбоубежищах, - рассказывает женщина. - У нас есть чат дома и люди пишут, что есть неполадки с отоплением: холодные батареи. Мы же старые чугунные решили не менять, так до них аж не дотронуться.
Пристройка к дому появилась в конце 90-х, говорит Леся, которая сейчас приезжает навестить родителей.
- Строительная компания «Арэса-Сервис» построила себе там офис. Обещали жителям и охрану на первом этаже, и консьержа, и пальму в кадке, - улыбается девушка и дополняет, что ничего из этого жильцы не получили. - Мы в дом переехали по обмену, в 1988 году. Особых проблем никогда не возникало, но отопление, правда, подводит. Как правило, на верхних этажах жарко, а на нижних холодно. Обещали исправить еще во время капремонта, но я особой разницы не заметила.
Девушка считает, что эти дома больше подходят молодежи. Людям в возрасте неудобно добираться до того же магазина.
- Подниматься по лестнице трудно, особенно когда лавочки убрали с большой лестницы.
А еще Леся застала время, когда на первом этаже был кондитерский цех. Ароматы выпечки мигом разносились по вентиляции, а с этим - и рыжие муравьи. Позже там пекли и продавали вкусные багеты, «но не долго, к сожалению».
Ольга живет по соседству с нашими домами. Она выросла в этом районе и знает его историю.
- Интересно, что горку тоже называют совминовской, хотя лет 10 назад ей дали официальное название - сквер Чунь-Минь, так как рядом находится посольство КНР. Название абсолютно не прижилось и осталось лишь на бумаге, а вот совминовской горкой это место старшее поколение и по сей день называет. Да и молодому поколению название передалось, - рассказывает женщина. - Склон горы у дома №17, ведущий к школе №19, называли 19-й горкой. Популярное среди детей место.
Ольга частенько встречала на районе Нину Шоба, легенду белорусского телевидения и автора «Калыханкі».
- Дорога в детскую поликлинику проходила через высотки. Мама всегда возмущалась, что район неудачно спроектирован и приходится ходить через место, где всегда дует ветер.
«Когда запускают салюты, из окон все видно»
Дому №24 удалось сохранить фишку с фасадом. Дело в том, что капремонт, запланированный на 2014 год, по какой-то причине так и не случился. Судя по состоянию подъезда и не скажешь, что дом построен для элиты. Но стоит отметить, что причесать общественные места жители все-таки стараются. В коридорах лежит линолеум, а коврик для ног здесь постелили даже у мусоропровода.
У самого подъезда мы встретили народного художника Беларуси, советского и белорусского скульптора Ивана Якимовича Миско.
- Оба этих дома принадлежали Совмину. Своих соседей я не знаю до сих пор. Встаю рано, ухожу на работу, а возвращаюсь поздно, - рассказывает художник.
Он признается, что живется ему вполне комфортно, проблем никогда никаких не возникало.
- Чем еще хорош этот дом? Когда запускают салюты, из окон все видно. Живем с видом на Минск, - говорит Иван Якимович. - Конечно, зимой здесь нельзя открыть балкон из-за сильного ветра и вьюги. Возникают сквозняки. Лифты хоть и есть, но мебель поднять проблематично: они ведь маленькие. Людям преклонного возраста остается только плакать. А в целом, все хорошо. Знаете, меня занимает только моя работа. Меня спрашивают: куда пошел? Говорю, что к себе на работу. Если ты живешь, то нужно работать. Без работы ты - труп. 12 февраля мне исполнится 90 лет.
Иван Якимович переполнен энергией и жаловаться на жизнь не привык. Считает, что если что-то происходит не так, как хотелось бы - разбираться нужно лишь с самим собой.
А вообще художник скучает по своей малой Родине. Он родился и вырос на Слонимщине, и по возможности всегда приезжает в родные места.
- В последнее время мне становится там грустно: школы нет, никого в деревне нет. Ни котов, ни собак, ни коров - ничего! Вот до чего довели. Грустно становится на планете. Мы все полетели в город, а что тут? Дети забирают родителей к себе, а они сидят у окна несколько дней, общаться то не с кем. Так и уходят из жизни. Нужно давать возможность доживать дома.
- Они же так проявляют заботу. А если человек болен?
- Мы все с возрастом становимся больными - здоровых нет. Но страшнее, когда ты болен морально, когда сидишь в одиночестве.
- А вам в городе не тесно?
- Я его не вижу. Каждый день в мастерской и не выхожу оттуда. Руки, голова и глаза в работе.
Иван Якимович пригласил нас к себе в мастерскую на Интернациональной. Но об этом мы расскажем чуть позже.
А вот Александр, который вышел на прогулку с собакой, более 20 лет работал на засекреченных производствах, связанных с освоением космоса. Потом, чтобы прокормить семью и выучить детей, он покинул завод и открыл собственное дело.
В первых одиннадцатиэтажках Александр жил с женой еще до пополнения в семье. По его словам, здесь также жил вратарь футбольного минского “Динамо” Альберт Денисенко. Но после рождения детей Александр с семьей переехал в район Зеленого луга. Там, объясняет он, другая среда: лес рядом, воздух свежий.
- Дети выросли и внуков пожелали растить там же, поэтому мы вернулись сюда. Мало кого знаю, старожилов осталось немного, а приезжие вон мусор оставляют у подъезда, хотя рядом с домом мусорный контейнер и на крайний случай мусоропровод есть.
Следите за нами на
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"На верхних этажах жарко, на нижних - холодно". Как сейчас живется в первых совминовских 11-этажках в центре Минска
Золотая Горка - исторический район в центре Минска. Современный облик он начал приобретать еще в первое десятилетие после войны. Вместо усадебной постройки на...
|
Архив (Новости Экономики)