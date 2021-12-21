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Новый глава МАРТ: нужно обеспечить для простого белоруса широкий ассортимент продукции по адекватной цене
21.12.2021 12:07 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из главных задач для Министерства антимонопольного регулирования будет обеспечение в торговле широкого ассортимента отечественной качественной продукции по адекватной цене. Об этом заявил журналистам новый глава МАРТ Алексей Богданов
Алексей Богданов до настоящего времени работал в должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. "Я курировал два больших направления: внешнеэкономическую деятельность, экспорт белорусского продовольствия и перерабатывающую промышленность, обеспечение внутреннего рынка. Я на него всегда смотрел с точки зрения производителя - как обеспечить рентабельность производства, выход продукции с одной тонны сырья, расширить ассортимент, продвинуть его на внутренний и внешний рынки, обеспечить присутствие на полке, маркетинг продвижения продукции. В должности министра антимонопольного регулирования и торговли придется взглянуть на мир с другой стороны", - отметил он.
"Конечный потребитель товаров - это простой человек. Президент сказал при назначении важную вещь: важно обеспечить интересы простого человека. Чтобы в это непростое время экономической и политической турбулентности в мире обеспечить для простого белоруса широкий ассортимент отечественной качественной продукции по адекватной цене", - подчеркнул глава МАРТ.
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Новый глава МАРТ: нужно обеспечить для простого белоруса широкий ассортимент продукции по адекватной цене
Алексей Богданов до настоящего времени работал в должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия.
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