Новый глава МАРТ: нужно обеспечить для простого белоруса широкий ассортимент продукции по адекватной цене

Источник материала: БелТА

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из главных задач для Министерства антимонопольного регулирования будет обеспечение в торговле широкого ассортимента отечественной качественной продукции по адекватной цене. Об этом заявил журналистам новый глава МАРТ Алексей Богданов после назначения на эту должность, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Богданов до настоящего времени работал в должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. "Я курировал два больших направления: внешнеэкономическую деятельность, экспорт белорусского продовольствия и перерабатывающую промышленность, обеспечение внутреннего рынка. Я на него всегда смотрел с точки зрения производителя - как обеспечить рентабельность производства, выход продукции с одной тонны сырья, расширить ассортимент, продвинуть его на внутренний и внешний рынки, обеспечить присутствие на полке, маркетинг продвижения продукции. В должности министра антимонопольного регулирования и торговли придется взглянуть на мир с другой стороны", - отметил он.

"Конечный потребитель товаров - это простой человек. Президент сказал при назначении важную вещь: важно обеспечить интересы простого человека. Чтобы в это непростое время экономической и политической турбулентности в мире обеспечить для простого белоруса широкий ассортимент отечественной качественной продукции по адекватной цене", - подчеркнул глава МАРТ.

/Будет дополнено/.-0-