Базовая ставка с 1 января вырастет до Br207

Источник материала: БелТА

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2022 года размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций будет равен Br207. Соответствующее постановление Совмина от 21 декабря 2021 года №738 "Об оплате труда отдельных категорий работников" опубликовано сегодня на Национальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.

Базовая ставка - основной элемент тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций, получающих субсидии. То есть для этой категории и установлен новый размер данного норматива - Br207. В настоящее время базовая ставка равна Br198. Такой ее уровень был установлен правительством с 1 августа 2021 года. Планируется, что в 2022 году базовая ставка вырастет до Br210.

Кроме того, постановлением увеличивается размер единовременной выплаты на оздоровление, как правило, при уходе в трудовой отпуск (отпуск) педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, а также педагогическим работникам в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки, бюджетных организаций и приравненных к ним. С 1 января 2022 года размер выплаты рассчитывается не с 0,5 оклада, а с полного его размера с учетом педагогической (учебной) нагрузки.-0-