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В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
26.12.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В начале декабря мы
Вот примерные границы этого участка недалеко от Дворца Независимости:
Согласно пояснительной записке к предпроектным визуализациям манежа, площадь объекта составит 23 тысяч квадратных метров. Внутри появится лыжная трасса длиной 1,35 километра на трех уровнях, спуск для сноуборда высотой 13,2 метра и ледовая площадка для катания на коньках на примерно 300 «квадратов».
В снежной зоне комплекса круглогодично будет поддерживаться температура около минус 4 градусов. Снег будет вырабатываться снегогенераторами, а трасса будет подготавливаться дизельным ратраком.
В комплексе также будет зона для проведения мероприятий, кафе, тренажерный зал, раздевалки и пункты проката. Одновременно манеж может принять 365 посетителей. Обслуживать объект будут 30 человек.
Как нам стало известно, манеж будет практически таким же, как и на предпроектных визуализациях.
Напомним, информация о строительстве манежа появилась в марте 2018 года.
Инвесторами строительства лыжного манежа на тот момент выступали минские застройщики «Совавто Инвест» и «Интехнострой Инвест». Взамен этого они по поручению президента получили право застроить многоэтажным жильем участки на Захарова, Железнодорожной и Ваупшасова в Минске. Но позже инвестором строительства стала компания «СкиСтройИнвест», к которой перекочевали и эти три участка. О них мы рассказывали
В ноябре 2021 года в Едином государственном регистре недвижимого имущества появилась информация о выделении участка площадью 5,3 га для строительства объекта «Всесезонный крытый манеж для катания на беговых лыжах в районе ул. Орловской в г. Минске». Основание —решение Мингорисполкома от 21.10.2021 года.
Право временного пользования передано ООО «СкиСтройИнвест» сроком до ноября 2022 года.
Согласно данных Единого госрегистра юрлиц, «СкиСтройИнвест» создана в октябре 2018 года. Она учреждена двумя юрлицами и двумя физлицами. Один из соучредителей — известный белорусский хоккеист (завершил карьеру), заслуженный мастер спорта Беларуси Сергей Шитковский.
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В начале декабря мы писали, что городские власти выделили участок для строительства первого в Беларуси крытого лыжного манежа. Он находится возле здания...
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