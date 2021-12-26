В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка

Источник материала: realt.by

В начале декабря мы писали , что городские власти выделили участок для строительства первого в Беларуси крытого лыжного манежа. Он находится возле здания Верховного суда и парка Dreamland. Недавно застройщик объекта сообщил Realt, что на площадке начались работы. Мы посмотрели, что там происходит.

Участок обнесен забором, вдоль которого размещены актуальные рендеры манежа, работает строительная техника.







Вот примерные границы этого участка недалеко от Дворца Независимости:

В феврале 2020 года была опубликована предпроектная визуализация объекта, одобренная Мингорисполкомом. Согласно нее, манеж должен был быть вот таким:













Согласно пояснительной записке к предпроектным визуализациям манежа, площадь объекта составит 23 тысяч квадратных метров. Внутри появится лыжная трасса длиной 1,35 километра на трех уровнях, спуск для сноуборда высотой 13,2 метра и ледовая площадка для катания на коньках на примерно 300 «квадратов». В снежной зоне комплекса круглогодично будет поддерживаться температура около минус 4 градусов. Снег будет вырабатываться снегогенераторами, а трасса будет подготавливаться дизельным ратраком.

В комплексе также будет зона для проведения мероприятий, кафе, тренажерный зал, раздевалки и пункты проката. Одновременно манеж может принять 365 посетителей. Обслуживать объект будут 30 человек. Как нам стало известно, манеж будет практически таким же, как и на предпроектных визуализациях.

Напомним, информация о строительстве манежа появилась в марте 2018 года. Инвесторами строительства лыжного манежа на тот момент выступали минские застройщики «Совавто Инвест» и «Интехнострой Инвест». Взамен этого они по поручению президента получили право застроить многоэтажным жильем участки на Захарова, Железнодорожной и Ваупшасова в Минске. Но позже инвестором строительства стала компания «СкиСтройИнвест», к которой перекочевали и эти три участка. О них мы рассказывали здесь .

В ноябре 2021 года в Едином государственном регистре недвижимого имущества появилась информация о выделении участка площадью 5,3 га для строительства объекта «Всесезонный крытый манеж для катания на беговых лыжах в районе ул. Орловской в г. Минске». Основание —решение Мингорисполкома от 21.10.2021 года. Право временного пользования передано ООО «СкиСтройИнвест» сроком до ноября 2022 года. Согласно данных Единого госрегистра юрлиц, «СкиСтройИнвест» создана в октябре 2018 года. Она учреждена двумя юрлицами и двумя физлицами. Один из соучредителей — известный белорусский хоккеист (завершил карьеру), заслуженный мастер спорта Беларуси Сергей Шитковский.