ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка

26.12.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В начале декабря мы писали, что городские власти выделили участок для строительства первого в Беларуси крытого лыжного манежа. Он находится возле здания Верховного суда и парка Dreamland. Недавно застройщик объекта сообщил Realt, что на площадке начались работы. Мы посмотрели, что там происходит.

В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка

Участок обнесен забором, вдоль которого размещены актуальные рендеры манежа, работает строительная техника.

В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка

Вот примерные границы этого участка недалеко от Дворца Независимости:

В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка
В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка

В феврале 2020 года была опубликована предпроектная визуализация объекта, одобренная Мингорисполкомом. Согласно нее, манеж должен был быть вот таким:


В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка

В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка

В Минске начали строить первый в Беларуси крытый лыжный манеж. Посмотрели, как выглядит площадка

Согласно пояснительной записке к предпроектным визуализациям манежа, площадь объекта составит 23 тысяч квадратных метров. Внутри появится лыжная трасса длиной 1,35 километра на трех уровнях, спуск для сноуборда высотой 13,2 метра и ледовая площадка для катания на коньках на примерно 300 «квадратов».

В снежной зоне комплекса круглогодично будет поддерживаться температура около минус 4 градусов. Снег будет вырабатываться снегогенераторами, а трасса будет подготавливаться дизельным ратраком.

В комплексе также будет зона для проведения мероприятий, кафе, тренажерный зал, раздевалки и пункты проката. Одновременно манеж может принять 365 посетителей. Обслуживать объект будут 30 человек.

Как нам стало известно, манеж будет практически таким же, как и на предпроектных визуализациях.

Напомним, информация о строительстве манежа появилась в марте 2018 года.

Инвесторами строительства лыжного манежа на тот момент выступали минские застройщики «Совавто Инвест» и «Интехнострой Инвест». Взамен этого они по поручению президента получили право застроить многоэтажным жильем участки на Захарова, Железнодорожной и Ваупшасова в Минске. Но позже инвестором строительства стала компания «СкиСтройИнвест», к которой перекочевали и эти три участка. О них мы рассказывали здесь.

В ноябре 2021 года в Едином государственном регистре недвижимого имущества появилась информация о выделении участка площадью 5,3 га для строительства объекта «Всесезонный крытый манеж для катания на беговых лыжах в районе ул. Орловской в г. Минске». Основание —решение Мингорисполкома от 21.10.2021 года.

Право временного пользования передано ООО «СкиСтройИнвест» сроком до ноября 2022 года.

Согласно данных Единого госрегистра юрлиц, «СкиСтройИнвест» создана в октябре 2018 года. Она учреждена двумя юрлицами и двумя физлицами. Один из соучредителей — известный белорусский хоккеист (завершил карьеру), заслуженный мастер спорта Беларуси Сергей Шитковский.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале декабря мы писали, что городские власти выделили участок для строительства первого в Беларуси крытого лыжного манежа. Он находится возле здания...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси продлили лицензирование экспорта макулатуры
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by