Окно над ванной и кухня от дизайнеров Ferrari. Поговорили с хозяевами минского таунхауса, в котором нет комнат

Источник материала: realt.by

В Минске продается необычный таунхаус площадью 239 м². В таком количестве “квадратов” легко поместились бы несколько трешек, но на весь дом сейчас приходится всего три комнаты - по одной на каждом этаже. Да и вообще, складывается впечатление, что ты получил приглашение на закрытую vip-вечеринку. Места - хоть танцуй, а тут еще и интерьер располагает к вечерним образам. Шкаф янтарного цвета, приглушенный свет, темные оттенки стен, и наконец, хрустальная люстра у обеденного стола создают настроение бесконечного праздника. Современный дом Гэтсби с ванной посередине комнаты, что заливается светом из окна на крыше. Поговорили с владельцами об интерьере, в котором практически нет дверей, и узнали, сколько стоит эта квартира с нестандартной планировкой.