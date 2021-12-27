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Окно над ванной и кухня от дизайнеров Ferrari. Поговорили с хозяевами минского таунхауса, в котором нет комнат
27.12.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске продается необычный
Трехэтажный таунхаус находится в частном секторе на улице Гало, 115. Как говорят владельцы дома: «Это идеальное место для тех, кто любит загородную жизнь, но двигается в ритме города».
Дом был построен еще в 2005 году из газосиликатных блоков и состоит из четырех таунхаусов. Мария - одна из первых, кто купил здесь жилье.
- Нам нужна была квартира в городе, чтобы все было близко и доступно. В то же время хотелось атмосферы загородной жизни: от места для барбекю до зеленой территории и чистого воздуха, - вспоминает владелица. - Дом уже был готов и мне сразу понравилось, что парковочное место - у входной двери, а сзади есть небольшой дворик, где можно уединиться с природой, несмотря на городское расположение. Нужно отметить, что район довольно тихий. Слышен лишь звон колоколов, что доносятся со стороны храма в Севастопольском парке.
За парадной дверью находится длинный коридор в 16,5 «квадратов». Вдоль всей стены с левой стороны его сопровождает вместительный шкаф. За первой дверцей спрятан вход в гараж, в который можно попасть и с улицы. Его площадь составляет 18 м².
Насыщенный цвет и узоры шкафа делают его самым ярким предметом мебели на первом этаже. Дверцы даже вызвали спор между присутствующими. Мол, настоящее ли это дерево или же клееная бумага. Мария не помнит название дерева, но уверяет, что это шпон. Его тонировали бесцветным лаком и со временем там проявился янтарный оттенок.
Вообще дизайном трехуровневой квартиры девушка занималась сама. Черпала вдохновение в итальянских и французских интерьерах.
- К моменту покупки таунхауса я окончила университет и была свободна от работы. Тогда удалось много путешествовать.
На первом этаже также есть санузел и прачечная, где прячется бойлер и техника для стирки. Будущий владелец легко может переделать ее под ванную комнату.
26 квадратных метров позволяют организовать на первом этаже еще одну зону. Изначально хозяева планировали сделать тут кабинет, из которого можно попасть во дворик.
- Такая планировка больше подходит для молодых пар. Когда появились дети, наша версия организации пространства оказалась менее удобной. Получается, что у нас продумана только одна спальня, поэтому здесь вместо кабинета появилась детская, - рассказывает Владимир, муж Марии. - Мы уже думали преобразовать гараж в комнату для себя. Он отапливается и не требует больших вложений, но руки не дошли. А машину и так в большинстве случаев оставляем на улице: территория огорожена и можно сделать навес.
Стеклянная перегородка между коридором и детской - единственная «стена», которая появилась в таунхаусе. Она препятствует ветру, который попадает с улицы, когда кто-то заходит в дом, и служит хорошим звукоизоляционным щитом - все-таки в семье трое детей.
Бетонную лестницу, что ведет на второй этаж, украсили наливные полы. Она должна была расти и до третьего этажа, но по мнению Марии, съедала много места, поэтому ее уменьшили и перенесли к противоположной стене.
На втором этаже разместилась кухня и гостиная по 35 и 39 метров квадратных соответственно. Это любимое место всей семьи.
- Мебель и техника исключительно люксовых брендов: Baxter, Ipe Cavalli, Siemens, Duravit, Gira. Кухня компании Snaidero, разработанная Pininfarina Design, - автомобильным дизайн-бюро, что занимается дизайном Ferrari, - перечисляет мебель хозяйка таунхауса.
Со стороны гостиной находится выход на открытый балкон в 1,2 м². Высота потолков на втором уровне достигает 2,68 м. Самые низкие - на третьем этаже - 2,23м. Они идут с некоторым наклоном - мансардный этаж.
Обе лестницы хозяева обезопасили с помощью бортиков, когда появились дети.
Третий этаж занимает 77,1 м². Тут спроектирована спальня, гардеробная и ванная. Там по бокам разместились душ и умывальник, а вот центральную часть занимает сама ванна, из которой открывается красивый вид.
- Окно в потолке специально перенесли в центр, прямо над ванной. Можно принимать водные процедуры и наблюдать, как падают снежинки или капли дождя.
- Отсутствие дверей - желание сохранить большие пространства, которые я так люблю. Однако, с ростом семьи, не хватало как помещений в доме, так и места во дворе. Для троих растущих детей он маловат. Наш участок вместе с домом занимает 2 сотки. Поэтому и было принято решение сменить место жительства, - рассказывает Мария.
- Интерьер и обстановка позволяют сделать множество комнат и не потребует больших вложений в ремонт. Сейчас я сам столкнулся со стройкой и понимаю, что здесь все построено качественно, и за весь период проживания лишь один раз возник вопрос с крышей, - вспоминает мужчина. - Многие местные боялись, их дома пойдут под снос, но уже официально объявили, что нас трогать не будут. Даже асфальт нормальный положили, а до этого были ямы на дорогах.
В квартире проведено центральное отопление и газ. Таунхаус оценивают в 380 тысяч долларов.
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Окно над ванной и кухня от дизайнеров Ferrari. Поговорили с хозяевами минского таунхауса, в котором нет комнат
В Минске продается необычный таунхаус площадью 239 м². В таком количестве “квадратов” легко поместились бы несколько трешек, но на весь дом сейчас приходится всего...
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