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Головченко ознакомился с производством и новинками техники БЕЛАЗ

28.12.2021 13:55 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 декабря, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки в Минскую область посещает Белорусский автомобильный завод, передает корреспондент БЕЛТА.

На БЕЛАЗе Роман Головченко ознакомился с производством и модельным рядом выпускаемой техники. На испытательном полигоне руководителю правительства были продемонстрированы в работе перспективные инновационные новинки предприятия: электросамосвал "БЕЛАЗ-7558E" грузоподъемностью 90 т на тяговых аккумуляторных батареях, дизель-троллейвоз "БЕЛАЗ-7530Е" грузоподъемностью 220 т, а также новая модификация карьерного самосвала "БЕЛАЗ-75711" грузоподъемностью 450 т.

Также на предприятии пройдет совещание под председательством премьер-министра, где будут подведены итоги работы БЕЛАЗа за 2021 год и представлен прогноз развития компании на следующий год.

Сегодня ОАО "БЕЛАЗ" обладает самой широкой линейкой карьерных самосвалов на мировом рынке по классам грузоподъемности. Компания реализует проекты по созданию высокопроизводительной инновационной техники - это роботизированные самосвалы для самоуправляемых технологических комплексов, карьерная техника на альтернативных источниках энергии, карьерные экскаваторы, интеллектуальная система глобального мониторинга и др.

"Ключевые показатели эффективности, доведенные Министерством промышленности (объем производства, темп роста экспорта товаров, рентабельность продаж) за 12 месяцев 2021 года будут выполнены", - отметили в компании. Согласно бизнес-плану на 2022 год на предприятии планируют производство поддержать на уровне 2021 года. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной по ОАО "БЕЛАЗ" запланирован на уровне 40,5%. В значительной мере развитие компании в следующем году будет направлено на реализацию инвестиционных проектов. Ожидается, что темп роста среднемесячной заработной платы составит 106,6%.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

 
 
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На предприятии БЕЛАЗ пройдет совещание под председательством премьер-министра, где будут подведены итоги работы за 2021 год и представлен прогноз развития компании...
 
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