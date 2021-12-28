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"МАПИД" построит в Минске еще два малоэтажных дома в английском стиле для всех желающих. Вот подробности и сроки
28.12.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 2022 году МАПИД начнет строить в Малиновке еще два малоэтажных многоквартирных дома в английском стиле, сообщает
Первые два четырехсекционных трехэтажных дома в английском стиле "МАПИД"
Сегодня же стало известно, что рядом постоят еще два дома в английском стиле. Вот примерные границы участка:
Как сообщает Минскстрой, стилистика домов будет той же: современные фасады, скатные крыши, не выше трех этажей, с окнами с пониженной подоконной зоной и входами с уровня земли. Однокомнатные запроектированы от 39 до 43 «квадратов», двушки — 58-61, трешки — по 76.
Всего будет возведено около 5,5 тысяч квадратных метров жилья в конструкциях 464-й типовой серии. "Можно уже констатировать успешное развитие такого направления как малоэтажное многоквартирное домостроение в конструкциях КПД", - сообщает ГПО.
Как рассказали Realt в ОАО "МАПИД", строительство должно начаться в июне 2022 года. Нормативный срок строительства - 10 месяцев. То есть дома должны быть готовы к апрелю 2023 года.
Продавать квартиры там планируют как и раньше: всем желающим с аукциона. Цены будут известны, когда разработают и утвердят проектно-сметную документацию.
Отметим, что это хорошие новости для желающих построиться с госзастройщиком. Ведь в последние годы политика партии в Минске такая, что государственные предприятия получают участки в основном для возведения жилья для нуждающихся. Да, там проскакивают и квартиры для всех желающих, но это скорее исключение, нежели правило.
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"МАПИД" построит в Минске еще два малоэтажных дома в английском стиле для всех желающих. Вот подробности и сроки
В 2022 году МАПИД начнет строить в Малиновке еще два малоэтажных многоквартирных дома в английском стиле, сообщает телеграм-канал ГПО "Минскстрой". Realt узнал, когда...
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