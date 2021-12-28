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"МАПИД" построит в Минске еще два малоэтажных дома в английском стиле для всех желающих. Вот подробности и сроки

28.12.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 2022 году МАПИД начнет строить в Малиновке еще два малоэтажных многоквартирных дома в английском стиле, сообщает телеграм-канал ГПО "Минскстрой". Realt узнал, когда должны сдать эти дома, квартиры в которых будут продавать всем желающим, а также где именно они будут расположены.

"МАПИД" построит в Минске еще два малоэтажных дома в английском стиле для всех желающих. Вот подробности и сроки

Первые два четырехсекционных трехэтажных дома в английском стиле "МАПИД" сдал в районе улиц Космонавтов и Курганной в 2020 году. Квартиры в них продавались через аукцион всем желающим. Прошло несколько аукционов и все жилье было раскуплено. Самой дешевой квартирой стала однушка за 55 тысяч долларов, самой дорогой - трешка за 114 тысяч долларов.

Сегодня же стало известно, что рядом постоят еще два дома в английском стиле. Вот примерные границы участка:

Как сообщает Минскстрой, стилистика домов будет той же: современные фасады, скатные крыши, не выше трех этажей, с окнами с пониженной подоконной зоной и входами с уровня земли. Однокомнатные запроектированы от 39 до 43 «квадратов», двушки — 58-61, трешки — по 76. 

Всего будет возведено около 5,5 тысяч квадратных метров жилья в конструкциях 464-й типовой серии. "Можно уже констатировать успешное развитие такого направления как малоэтажное многоквартирное домостроение в конструкциях КПД", - сообщает ГПО.

"МАПИД" построит в Минске еще два малоэтажных дома в английском стиле для всех желающих. Вот подробности и сроки

Как рассказали Realt в ОАО "МАПИД", строительство должно начаться в июне 2022 года. Нормативный срок строительства - 10 месяцев. То есть дома должны быть готовы к апрелю 2023 года.

Продавать квартиры там планируют как и раньше: всем желающим с аукциона. Цены будут известны, когда разработают и утвердят проектно-сметную документацию.


"МАПИД" построит в Минске еще два малоэтажных дома в английском стиле для всех желающих. Вот подробности и сроки

Отметим, что это хорошие новости для желающих построиться с госзастройщиком. Ведь в последние годы политика партии в Минске такая, что государственные предприятия получают участки в основном для возведения жилья для нуждающихся. Да, там проскакивают и квартиры для всех желающих, но это скорее исключение, нежели правило.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2022 году МАПИД начнет строить в Малиновке еще два малоэтажных многоквартирных дома в английском стиле, сообщает телеграм-канал ГПО "Минскстрой". Realt узнал, когда...
 
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