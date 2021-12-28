"МАПИД" построит в Минске еще два малоэтажных дома в английском стиле для всех желающих. Вот подробности и сроки

Источник материала: realt.by

В 2022 году МАПИД начнет строить в Малиновке еще два малоэтажных многоквартирных дома в английском стиле, сообщает телеграм-канал ГПО "Минскстрой". Realt узнал, когда должны сдать эти дома, квартиры в которых будут продавать всем желающим, а также где именно они будут расположены.

Первые два четырехсекционных трехэтажных дома в английском стиле "МАПИД" сдал в районе улиц Космонавтов и Курганной в 2020 году. Квартиры в них продавались через аукцион всем желающим. Прошло несколько аукционов и все жилье было раскуплено. Самой дешевой квартирой стала однушка за 55 тысяч долларов, самой дорогой - трешка за 114 тысяч долларов.

Сегодня же стало известно, что рядом постоят еще два дома в английском стиле. Вот примерные границы участка: