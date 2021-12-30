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Беларусь ограничит ввоз птицы из регионов Польши и Дании из-за птичьего гриппа

30.12.2021 07:49 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничит ввоз птицы из Куявско-Поморское воеводства (Польша) и региона Центральная Ютландия (Дания) из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, там зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 31 декабря вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих регионов Польши и Дании.

Департамент информирует о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничит ввоз птицы из Куявско-Поморское воеводства (Польша) и региона Центральная Ютландия (Дания)...
 
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