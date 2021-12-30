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В Беларуси оптимизирован перечень выплат, на которые не начисляются взносы по госсоцстраху

30.12.2021 08:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси оптимизирован перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №763 от 28 декабря 2021 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением утверждена новая редакция перечня выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в БРУСП "Белгосстрах".

В перечень входят госпособия, госпремии, стипендии и надбавки к ним, гранты Президента, оплата дополнительного свободного от работы дня родителям, опекунам детей-инвалидов, поощрения из средств специальных фондов Президента, выходные пособия, дивиденды и приравненные к ним доходы, выплаты из средств международной технической помощи, суммы, начисленные за участие в республиканском субботнике, выплаты от профсоюзов, деньги и призы, полученные победителями районных, областных, республиканских соревнований и др.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пункта о дополнительном накопительном пенсионном страховании, который вступает в силу с 1 октября 2022 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пункта о дополнительном накопительном пенсионном страховании, который вступает в силу с 1 октября...
 
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