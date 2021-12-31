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“Здесь нет дизайнерского интерьера, но это пространство с неподдельной красотой”. Посмотрите, какая фотостудия появилась в одной минской сталинке
31.12.2021 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Бывшие промышленные цеха - излюбленные локации для фотостудий. Сегодня чем только не удивляют дизайнеры: вот тебе и ванна у окна, и массивная люстра, и обставленные комнаты с елкой в каждом углу. И с каждым разом нужно придумывать еще более креативные локации. В общем, не такой уж и легкий бизнес, если разобраться. И вот в ноябре в Минске появилась еще одна студия. Ее уникальность в том, что это совершенно обычная четырехкомнатная сталинка с домашним интерьером. Realt поговорил с владельцами студии
История студии начинается с мечты: Вероника Багринцева всегда хотела связать свою жизнь с фотографией. Получилось так, что занялась она дизайном интерьеров и за 15 лет сотворила немало интересного в стенах бетонных квартир. И, несмотря на реализацию в любимой профессии и открытии своего дела, о давних желаниях она никогда не забывала. Настало время исполнения собственной мечты.
Фотостудия «Теплица» находится на проспекте Независимости, в квартире на четвертом этаже. В сталинке, где уже много лет располагаются Центральный книжный магазин и "Лакомка".
- Квартира принадлежит моей свекрови, Татьяне Анатольевне. Она съехала отсюда год назад. В течение этого времени я пыталась найти арендаторов, но подходящих кандидатов не было, а за небольшую сумму сдавать сталинку смысла не видела, - рассказывает Вероника. - В это время у меня начались поиски нового офиса для размещения своей студии дизайна Veris - и я попросила у свекрови остановиться в этой квартире.
— Я сама живу в сталинке и несколько раз работала над проектами в таких квартирах. Здесь много подводных камней: многолетняя история сказывается на стенах, поэтому пока все не демонтируешь — невозможно представить проект, — говорит дизайнер.
Она признается, что сложности — это ничто по сравнению с тем удовольствием, которое получаешь от атмосферы, что царит в этих квартирах.
— Все, что соприкасается с историей, имеет душу. Иногда заходишь в современное помещение и ничего не чувствуешь, оно холодное. А здесь нет дизайнерского интерьера, но это пространство с неподдельной красотой. Ею пропитаны даже простые вещи: шкаф, стулья, комод. В каждом изъяне видишь жизнь, семейную историю, чувствуешь мудрость времени.
Этот домашний уют девушки и старались сохранить в студии.
— Не каждый человек уверенно чувствует себя перед камерами. А лучше всего люди раскрываются в комфортной домашней обстановке. Не перестаю удивляться фантазии тех, кто сюда приходит. Они из простых локаций делают шедевры.
Вероника признается, что она не ожидала яркого старта, ведь квартира довольно минималистичная по сравнению с тем, что есть на рынке. Из-за этого многие в окружении девушек говорили избитую фразу: “у вас не получится”.
В квартире действительно нет циклорам, мало естественного света, поэтому дизайнеры сделали все возможное, чтобы облегчить работу фотографам: купили свет, близкий к естественному, и тренд TikTok - лампу, имитирующую солнечные лучи на закате. В жилых комнатах она смотрится волшебно.
За три недели Вероника и Карина сделали небольшой косметический ремонт: покрасили полы, стены и двери. Паркет освежили, придав ему с помощью лака более темный оттенок, чтобы приглушить пол. На все про все из кошелька пришлось достать около 200 долларов.
- Кое-какую мебель я привезла с дачи. Потолок комнаты в оливковом цвете украшает кованая хрустальная люстра, которая досталась нам от одного заказчика. Не во всех минских квартирах можно повесить такую, но здесь же она - изюминка аутентичного интерьера, - показывает детали Вероника. - Инвентарь будем докупать, но не хочется нагружать комнаты лишней искусственной мишурой. На фотографии должен быть человек, а вещи - второстепенная часть.
— Когда мы только начинали работать над пространствами, просили совета у знакомых фотографов, чтобы те рассказали, что и как лучше сделать. Удивились, как же отличаются наши взгляды. Мы, обставляя комнаты, хотели подчеркнуть интерьер деталями, вещами того времени, а фотографам нужно пространство без лишних акцентов, — добавляет Карина.
Каждый день соприкасаясь с фотографией, Вероника и Карина заряжаются на творческий процесс. Для девушек сталинка стала настоящей отдушиной.
— Мы открылись в середине ноября с названием «Теплица». Его нам одолжила моя племянница. Она в свое время создала пространство для творческих людей, которые боятся и не знают, как себя проявить. Там они «выращивали» свои таланты, — так Вероника внедрила название в студию.
Клиенты появились сразу после первой съемки. Фотографы следят друг за другом, поэтому после одного быстро приходят те, кто на него подписан.
За время работы студия принесла владельцам столько же, сколько бы они выручили со сдачи квартиры в аренду, не считая расходов. За 30 рублей клиенты получают все три комнаты и балкон, что находится в кабинете дизайнеров.
- Если бы мы развивали студию как основной бизнес, наверное, старались бы выделиться среди конкурентов. А так эти стены, окна и вид на проспект кажутся нам самодостаточными.
По этой причине дизайнеры не стали придумывать новогоднюю стилистику. Из сезонного в сталинке расположилась лишь корзина с живыми ветками елки, украшенными гирляндой.
Здесь и правда все как дома: и тапки по размеру, и ковер от бабушки. Спустя 20 минут ноги сами шаркают на кухню. Еще чуть-чуть - и можно забыть, что ты тут всего лишь на час. Такая же магия обволакивает и дизайнеров. Они уже шутят, что, наблюдая за съемками, скоро забросят свою основную работу.
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“Здесь нет дизайнерского интерьера, но это пространство с неподдельной красотой”. Посмотрите, какая фотостудия появилась в одной минской сталинке
Бывшие промышленные цеха - излюбленные локации для фотостудий. Сегодня чем только не удивляют дизайнеры: вот тебе и ванна у окна, и массивная люстра, и обставленные...
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