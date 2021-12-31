“Здесь нет дизайнерского интерьера, но это пространство с неподдельной красотой”. Посмотрите, какая фотостудия появилась в одной минской сталинке

— Я сама живу в сталинке и несколько раз работала над проектами в таких квартирах. Здесь много подводных камней: многолетняя история сказывается на стенах, поэтому пока все не демонтируешь — невозможно представить проект, — говорит дизайнер.

Она признается, что сложности — это ничто по сравнению с тем удовольствием, которое получаешь от атмосферы, что царит в этих квартирах.

— Все, что соприкасается с историей, имеет душу. Иногда заходишь в современное помещение и ничего не чувствуешь, оно холодное. А здесь нет дизайнерского интерьера, но это пространство с неподдельной красотой. Ею пропитаны даже простые вещи: шкаф, стулья, комод. В каждом изъяне видишь жизнь, семейную историю, чувствуешь мудрость времени.