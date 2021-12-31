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МАРТ установил перечень алкоголя для свободного импорта в 2022 году

31.12.2021 08:19 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило перечень алкогольных напитков на 2022 год, на импорт которых не распространяется исключительное право государства.

Соответствующее постановление МАРТ от 27 декабря 2021 года №82 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень вошло 22 наименования французского шампанского (в том числе Moet & Chandon, Veuve Clicquot Ponsardin Brut, Dom Perignon, Louis Roederer Cristal, G.H.Mumm, Perrier-Jouet, Bollinger), 52 наименования коньяков, в том числе изготовленных из коньячных спиртов, выдержанных более 10 лет (Hennessy, Martell, Rеmy Martin, Camus, Erebuni, Armenia, Legenda Moldovei и др.), 85 наименований виски (Grant's, Aberlour, Ballantine's, Jameson, Jim Beam и др.), 26 наименований рома (Bacardi, Havana Club, Varadero, Angostura и др.), 3 наименования джина. Кроме того, в перечне и виноградные вина с минимальной ценой производителя 10 евро за сосуд емкостью 0,75 л на условиях FCA.

Постановление вступает в силу c 1 января 2022 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Постановление вступает в силу c 1 января 2022 года.
 
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