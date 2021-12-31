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Первый блок БелАЭС выработал более 6 млрд кВтч электроэнергии

31.12.2021 10:23 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем выработки электроэнергии первым энергоблоком БелАЭС превысил 6 млрд кВтч. Это позволило заместить 1,7 млрд куб.м природного газа. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Михал Михадюк в интервью Первому каналу Белорусского радио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Михаил Михадюк также проинформировал о ходе работ на втором энергоблоке. В рамках программы его физического пуска 27 декабря завершена загрузка в активную зону реактора свежего ядерного топлива. Ведутся работы по уплотнению реактора, после чего будут выполнены его гидравлические испытания при температуре 120 градусов Цельсия и давлении 180 кг/см.кв. Далее будет осуществляться разогрев первого контура реактора до номинальных параметров.

Важной частью работ станет выход реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности и проведение необходимых нейтронно-физических исследований.

Этапные программы проходят экспертизу, в том числе регулирующего органа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Важной частью работ станет выход реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности и проведение необходимых нейтронно-физических исследований.
 
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