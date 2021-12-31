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Внешний госдолг Беларуси в январе-ноябре уменьшился на 2,1% до $18,2 млрд

31.12.2021 10:43 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2021 года составил $18,2 млрд, уменьшившись с начала года на $0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,1%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2021 года составил $18,2 млрд, уменьшившись с...
 
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