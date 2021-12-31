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Всем - недвига, всем - любовь! Realt поздравляет с Новым годом и рассказывает о рекордах
31.12.2021 11:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня - последний день уходящего 2021 года. И именно сегодня мы хотим не только поздравить вас с праздником, но и рассказать о наших рекордах, которые были бы невозможны без вас, наши пользователи и читатели. Ведь именно вы помогаете нам расти и становиться лучше. Спасибо, дорогие!
Друзья! За прошедший год Realt круто изменился. Мы провели большой ребрендинг, сменили 90% команды — и сегодня мы на 90% закрываем потребности профессиональных участников рынка в Минске, а также растем в регионах.
Мы также развиваем мобильное приложение, пишем интересные новости и аналитику, делаем спецпроекты и каждый день работаем над тем, чтобы вам было проще и удобнее продавать и покупать недвижимость. И нам очень приятно, что это находит отклик.
Ведь 2021 год для нас - это год рекордов. Например, в октябре 2021 года посещаемость Realt достигла 1,8 миллиона пользователей в месяц! И это при том, что на протяжении прошлых 15 лет посещаемость никогда не поднималась выше 1 миллиона.
Кроме того, за 2021 год на 19% выросло среднемесячное количество объявлений в нашей базе.
Просмотры новостей на Realt также увеличились в разы. Если в январе у нас было всего 900 тысяч прочтений, то в ноябре - уже 2,7 миллиона! А всего за 2021 год у нас 18,4 млн просмотров новостей.
Круто растут и наши соцсети. Если в январе в
И это это все было бы невозможно без вас — наши пользователи и читатели. Ведь исходя из ваших запросов мы постоянно совершенствуем наши сервисы. Нам приятно делать вашу жизнь удобнее, интереснее и проще. Спасибо, что вы с нами! Спасибо, что цените нашу работу! Вы - наш главный стимул становиться лучше!
Желаем вам в 2022 году здоровья, тепла и новых рекордов! А мы продолжим следовать нашей миссии: делать рынок недвижимости простым и понятным, а мечты о своем доме - реальными.
Оставайтесь с нами, ведь только вместе мы достигнем большего. Дальше будет еще интереснее!
Всем — недвига, всем — любовь!
Ваша команда Realt.
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Сегодня - последний день уходящего 2021 года. И именно сегодня мы хотим не только поздравить вас с праздником, но и рассказать о наших рекордах, которые были бы...
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