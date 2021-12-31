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Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br39,9 млн

31.12.2021 11:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br39,9 млн, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br25,3 млрд, или 103,9% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило Br13,9 млрд (97,6%), налога на прибыль - B4,3 млрд (114,3%). Акцизы поступили в сумме Br3,3 млрд (92,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br4,6 млрд, или 112,9%.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Доходы республиканского бюджета составили Br25,3 млрд, или 103,9% уточненного годового плана.
 
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