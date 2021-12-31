МАРТ ввел регулирование цен на некоторые предметы гигиены

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело регулирование цен на некоторые предметы гигиены. Соответствующее постановление МАРТ от 24 декабря 2021 года №80 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, установлена предельная максимальная торговая надбавка к отпускной цене производителя (импортера) на прокладки (пакеты) женские гигиенические и подгузники для взрослых в размере 30%.

Формирование цен на эти предметы гигиены производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше ограничения, предусмотренного в данном постановлении.

Цены на остатки указанных товаров должны быть приведены юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствие с требованиями этого документа.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует в течение 90 дней.-0-