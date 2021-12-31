Электрификация железных дорог с 2015 года позволила сократить выбросы загрязняющих веществ на 12,3%

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электрификация железных дорог с 2015 года позволила сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 12,3%. Об этом рассказал в интервью журналу "Экономика Беларуси" первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, сообщает БЕЛТА.

"В 1963 году был электрифицирован первый участок Белорусской железной дороги Минск - Олехновичи. С 1963 по 1983 год были электрифицированы железнодорожные участки Брест - Минск - Орша - госграница с Россией, а также Молодечно - Минск - Осиповичи. В результате протяженность электрифицированных участков составила около 900 км, или 16% от общей протяженности железнодорожных линий", - сказал Алексей Ляхнович.

За последние пять лет электрифицировано около 220 км пути на железнодорожных участках Гомель - Жлобин, Молодечно - Гудогай, Колодищи - Шабаны, Жлобин - Светлогорск-на-Березине. Завершается электрификация участка Светлогорск-на-Березине - Калинковичи - Барбаров. Таким образом, на данный момент полностью электрифицированы белорусские участки международного транспортного коридора от Бреста до Смоленска и от Гомеля до Вильнюса.

По словам первого замминистра, сегодня в общей эксплуатационной длине железнодорожных путей удельный вес электрифицированных участков достигает уже 23,2%, а после завершения электрификации участка Светлогорск-на-Березине - Калинковичи - Барбаров доля электрифицированных железнодорожных участков возрастет до 25% и составит 1369 км.

"Одна из наиболее значимых причин реализации таких проектов - экологический фактор. Посудите сами: электрификация с 2015 года позволила сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 12,3%, или 6 тыс.т в год от общего объема различных выбросов (углекислый газ, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, бенз(а)пирены, сажа и другие). В том числе и поэтому мы продолжаем прорабатывать дальнейшие перспективы электрификации железнодорожных участков с учетом макроэкономических факторов, грузовой базы, развития рынка международных железнодорожных перевозок", - рассказал Алексей Ляхнович.

***Полный текст интервью опубликован в журнале "Экономика Беларуси".-0-