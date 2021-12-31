ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Торговые палаты Беларуси и Ирана заинтересованы в сотрудничестве

31.12.2021 14:31 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В онлайн-формате состоялась рабочая встреча между Брестским отделением БелТПП и Палатой торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства провинции Занджан (Иран), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую торгово-промышленную палату.

С иранской стороны в мероприятии приняли участие председатель палаты провинции Занджан Али Еганефард и советник по экономике посольства Ирана в Минске Мухаммад Ходем.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве, представили экономический потенциал регионов и пришли к договоренности обмениваться деловыми предложениями представителей белорусского и иранского бизнеса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С иранской стороны в мероприятии приняли участие председатель палаты провинции Занджан Али Еганефард и советник по экономике посольства Ирана в Минске Мухаммад...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Электрификация железных дорог с 2015 года позволила сократить выбросы загрязняющих веществ на 12,3%
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by