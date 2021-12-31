Торговые палаты Беларуси и Ирана заинтересованы в сотрудничестве

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В онлайн-формате состоялась рабочая встреча между Брестским отделением БелТПП и Палатой торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства провинции Занджан (Иран), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую торгово-промышленную палату.

С иранской стороны в мероприятии приняли участие председатель палаты провинции Занджан Али Еганефард и советник по экономике посольства Ирана в Минске Мухаммад Ходем.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве, представили экономический потенциал регионов и пришли к договоренности обмениваться деловыми предложениями представителей белорусского и иранского бизнеса.-0-