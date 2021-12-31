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Минтранс до 2025 года планирует реконструировать и возвести 24 моста и путепровода

31.12.2021 15:07 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтранс до 2025 года планирует реконструировать и возвести 24 моста и путепровода. Об этом рассказал в интервью журналу "Экономика Беларуси" первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, сообщает БЕЛТА.

"Мы очень большое внимание уделяем мостам, потому что именно от их состояния зависит качество маршрутной сети в целом. До 2025 года планируем реконструировать и возвести 24 моста и путепровода, 16 из которых являются первоочередными мостовыми сооружениями. В качестве примера приведу наиболее крупные объекты: мост через реку Сож на Р74, мостовой переход через Березину на дороге Р43, мост через Западный Буг на Р94, а также мост через Неман на дорогах Р41 и М11/Е85", - сказал Алексей Ляхнович.

По его словам, в соответствии с распоряжением главы государства в текущем году начата реконструкция моста через Западную Двину в Новополоцке. Работы должны быть завершены в 2022 году.

***Полный текст интервью опубликован в журнале "Экономика Беларуси".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы очень большое внимание уделяем мостам, потому что именно от их состояния зависит качество маршрутной сети в целом", - сказал первый заместитель министра...
 
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