Вырастут минимальная зарплата и выплаты на оздоровление. Что еще изменится с января

Источник материала: БелТА

Расскажем о главных изменениях, которые начнут действовать с приходом нового года.

Увеличатся пенсионный возраст и страховой стаж

Начиная с 2017-го пенсионный возраст ежегодно повышается на шесть месяцев. Сейчас он составляет 62,5 года для мужчин и 57,5 - для женщин. Начиная с 1 января, к этим цифрам прибавится еще по полгода: на заслуженный отдых мужчины смогут отправиться в 63 года, женщины - в 58 лет.

Необходимый для получения пенсии минимальный страховой стаж с 2022 года будет составлять 18 лет и 6 месяцев (сейчас - 18). Те же, кто до этого показателя не дотянул, могут претендовать на социальную пенсию в Br141,73.

Базовая ставка и минимальная зарплата вырастут





Размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций с 1 января вырастет с Br198 до Br207.

В следующем году увеличение базовой ставки планируется провести в два этапа до Br210. На первом оно составит 4,5%. В Министерстве труда и соцзащиты отметили, что принятое решение затронет порядка 850 тыс. бюджетников.

Месячная минимальная зарплата составит Br457 (в 2021-м она была Br400). С учетом индексации размер МЗП вырос до Br418,14.

Выплата на оздоровление изменится

Она увеличится в два раза. На это направят порядка Br120 млн. Для педагогических работников, в том числе в сфере физкультуры и спорта, выплата рассчитывается с учетом педагогической (учебной) нагрузки.

Начнет действовать продовольственное эмбарго

Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. Запрет на ввоз распространяется на некоторые товары из Европейского союза и его государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии. Под запрет попадают свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и домашней птицы, крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.

Введут налог на квартиру





Плательщиками станут все, у кого в собственности есть недвижимость - квартиры, дачи, комнаты и так далее. Сумма налога определяется исходя из расчетной стоимости 1 кв.м типового капитального строения (здания, сооружения) на 1 января, общей площади жилого помещения и ставки налога в размере 0,1%.

К примеру, за стандартную квартиру площадью 60 кв.м в год придется заплатить от Br27 в районных центрах до Br48,6 в Минске. Внести авансовый платеж нужно будет не позднее 15 ноября 2022 года.

Для некоторых льгота сохраняется. В их числе пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, члены многодетных семей, военнослужащие срочной военной службы, участники Великой Отечественной войны.

Новации в семейном капитале

Расширяются направления досрочного использования средств семейного капитала. Это касается как программы с 2015 по 2019 год, так и с 2020 по 2024-й. К примеру, период для досрочного использования средств семейного капитала при получении членами семьи платных медицинских услуг стал больше. С нового года их можно будет тратить в течение двух лет со дня подачи заявления о разморозке средств.

Еще одно новшество: с 1 января при обращении за назначением семейного капитала в составе семьи могут учитываться также усыновленные (удочеренные) дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами усыновителя (то есть внутри одной семьи). Но это возможно при некоторых условиях.

Белорусские купюры образца 2000 года будут недействительны

Если у вас есть белорусские банкноты образца 2000 года, самое время их обменять - начиная с 1 января они будут считаться недействительными. Сделать это можно в кассах Нацбанка на ул.Толстого, 6, в Минске.

Деноминацию в Беларуси провели в июле 2016 года, приравняв 10 тысяч белорусских рублей к 1 рублю.

С сентября 2022 года вступит в силу обновленный закон "О дорожном движении". Изменений много. К примеру, можно будет обучаться и сдавать экзамен в ГАИ на автомобиле с коробкой-автомат.

Газета "7 Дней" .-0-