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В Беларуси продлевается ценовое регулирование на социально значимые товары

01.01.2022 10:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продлевается ценовое регулирование на социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №79 от 21 декабря 2021 года, сообщает БЕЛТА.

"В первом квартале 2022 года вводится ценовое регулирование на социально значимые товары. В 2022 году в целом сохраняются подходы, в том числе в отношении перечня социально значимых товаров, применявшиеся в 2021 году в соответствии с постановлениями МАРТ №59 и №60", - отметили в пресс-службе МАРТ.

Постановлением №79 устанавливается ряд ограничений: производителям - предельный максимальный норматив рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь-ноябрь 2021 года или не более 10%, импортерам - предельные максимальные надбавки импортера. Оптовой и розничной торговле - предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).

Регулирование цен направлено на поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения.

Постановление №79 вступает в силу с 1 января 2022 года и действует в течение 90 дней.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В первом квартале 2022 года вводится ценовое регулирование на социально значимые товары. В 2022 году в целом сохраняются подходы, в том числе в отношении перечня...
 
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