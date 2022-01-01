ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Некоторые марки сигарет подорожали в Беларуси

01.01.2022 10:23 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января дорожают некоторые марки сигарет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика "Неман" на 10-16 копеек повышает цены на некоторые виды сигарет Pall Mall, Kent, Vogue, Rothmans.

"Табак-инвест" поднимет цены на 10-30 копеек на некоторые сигареты "Корона", "Форт", Monte Carlo, Camel, LD, Winston, MAC, Richmond, Kalipso, Sobranie.

Компания "Интер Тобакко" на 5-44 копейки увеличивает цены на некоторые виды L&M, Red Bor, Dove, Bond Street.

Из сигарет, ввозимых компанией "Беларусьторг", на 10-16 копеек дорожают некоторые виды Vogue, Kent, Pall Mall, Rothmans, Dunhill.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненская табачная фабрика "Неман" на 10-16 копеек повышает цены на некоторые виды сигарет Pall Mall, Kent, Vogue, Rothmans.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси продлевается ценовое регулирование на социально значимые товары
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by