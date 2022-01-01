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"Белтелеком" повышает тарифы на услуги
01.01.2022 13:15 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" с 1 января повышает тарифы на услуги, сообщили БЕЛТА на предприятии.
С 1 января 2022 года повышаются тарифы на услуги доступа в интернет в среднем на 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.
Стоимость международных телефонных соединений, в том числе по пропуску трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг и других услуг электросвязи, увеличится в среднем на 5%.-0-
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С 1 января 2022 года повышаются тарифы на услуги доступа в интернет в среднем на 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.
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