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"Белтелеком" повышает тарифы на услуги

01.01.2022 13:15 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" с 1 января повышает тарифы на услуги, сообщили БЕЛТА на предприятии.

С 1 января 2022 года повышаются тарифы на услуги доступа в интернет в среднем на 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.

Стоимость международных телефонных соединений, в том числе по пропуску трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг и других услуг электросвязи, увеличится в среднем на 5%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 января 2022 года повышаются тарифы на услуги доступа в интернет в среднем на 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.
 
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