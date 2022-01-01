Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с сегодняшнего дня снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №758 от 27 декабря 2021 года, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - $46,7 за 1 т (ранее - $77,5), прямогонный бензин - $25,6 за 1 т (ранее - $42,6), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $14 за 1 т (ранее - $23,2).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 декабря 2021 года. Тогда они повышались.

Постановление вступило в силу сегодня.-0-