В Беларуси изменились налоги за сдачу квартир и другой недвижимости

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня изменились ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

"Ставки налога увеличиваются на прогнозный уровень инфляции на 2022 год. Ознакомиться со ставками налога на 2022 год можно на сайте МНС", - отметили в пресс-службе.

При получении доходов от сдачи внаем жилых или нежилых помещений рекомендуется заблаговременно произвести уплату налога за январь 2022 года по новым ставкам не позднее 3 января 2022 года.

Сведения о суммах подлежащего к уплате налога за 2022 год и другие подробности размещены в ЕРИП.-0-